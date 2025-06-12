РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

Украинские военные полностью контролируют Черное море и не позволят россиянам приблизиться ближе чем на 100 морских миль, отметил Плетенчук.

https://glavred.info/front/rf-polozhila-glaz-na-odessu-v-vms-rasskazali-est-li-ugroza-vysadki-desanta-10672796.html Ссылка скопирована

ВМС ВСУ оценили шансы оккупантов на прорыв / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, скриншот

Ключевые тезисы Плетенчука:

РФ планирует захватить Одессу

Попытка высадки десанта на одесском побережье - самоубийство

Россияне не могут подойти к побережью ближе, чем на 100 миль

Россия планирует захватить Одессу и прорваться к границам Молдовы и Румынии, однако пока реализация такого замысла практически невозможна. Вероятность высадки российского морского десанта на одесское побережье крайне низкая. Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, украинские ВМС полностью контролируют акваторию Черного моря. Поэтому любой российский корабль, который попытается приблизиться к побережью, оперативно уничтожат.

видео дня

"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль, они не могут потому, что здесь их ждут ракетчики из Военно-морских сил. Поэтому, соответственно, сейчас это маловероятно", - отметил Плетенчук.

Кроме того, спикер ВМС подчеркнул, что полноценная десантная операция требует комплексной поддержки - не только с моря, но и одновременного наступления с суши. Без синхронного сухопутного продвижения высадка десанта обречена на провал.

"Такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это - самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант - это суицид", - пояснил Плетенчук.

Также Плетенчук напомнил, что еще в начале полномасштабной агрессии в 2022 году Россия уже делала попытку прорваться в Одессу, но потерпела поражение именно из-за невозможности продвижения по суше. Сегодня же, чтобы добраться до Одессы с суши, оккупантам пришлось бы преодолевать как минимум три большие водные преграды, что делает такой сценарий почти нереальным.

РФ планирует захватить Одессу - что известно

Напомним, 11 июня в Одессе состоялся четвертый саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", где лидеры 12 стран обсудили общую безопасность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Одессу.

Он отметил, что захват Одессы нужен врагу, чтобы прорваться к границе с Молдовой и Румынией. Зеленский подчеркнул, что юго-восточная Европа является одной из главных целей России для провоцирования хаоса, манипуляций и дестабилизации.

Как сообщал Главред, Россия потеряла более 1 миллиона военных убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны в Украине. По данным Минобороны Британии, это самые большие потери со времен Второй мировой войны.

Читайте также:

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред