Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифры

Кремль готов терпеть высокие потери, пока это не вызывает массового недовольства в обществе и элитах.

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Потери России самые масштабные со времен Второй мировой войны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта

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РФ потеряла более 1 млн военных убитыми и ранеными

Около 250 тыс - погибли или пропали без вести

Это самые большие потери России со времен Второй мировой войны

Россия потеряла уже более 1 миллиона военных убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Потери врага являются самыми масштабными со времен Второй мировой войны. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в X (Twitter).

Согласно данным британской разведки, из этого количества около 250 тысяч российских военных погибли или считаются пропавшими без вести, что делает эти потери крупнейшими для России со времен Второй мировой войны. Такой уровень ликвидированных оккупантов свидетельствует о беспрецедентных потерях, которых российская армия еще никогда не испытывала за всю свою новейшую историю.

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В частности, только в течение 2025 года, по оценкам британской разведки, Россия могла потерять более 200 тысяч военнослужащих. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ежедневно фиксирует потери российских сил в среднем более 1250 человек в день, включая убитых и раненых.

Разведка Великобритании также обращает внимание на значительные проблемы российской военно-медицинской системы.

"Раненые солдаты, особенно те, кто получил тяжелые травмы, продолжают перегружать систему военной медицины России на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это вызывает серьезные логистические проблемы и приводит к недостатку военных медиков", - отметили в сводке.

Смотрите видео Генштаба со сравнением российских потерь:

Потери РФ / Фото: скриншот

Тактика РФ

Разведка Британии также подчеркнула, что Россия продолжает применять тактику численного давления - бросает большие массы военных для прорыва украинской обороны. Высшее руководство РФ готово мириться с такими огромными потерями, если это позволяет достигать тактических успехов на фронте.

"Высшее руководство России почти наверняка готово мириться с постоянно высокими уровнями потерь, если это не оказывает негативного влияния на общественную или элитную поддержку войны, и если эти потери можно будет покрыть", - говорится в сообщении.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион человек, сообщили в Генштабе ВСУ. Только за последние полтора года Россия потеряла более 628 тысяч военных.

Также западная, особенно американская, военная помощь является ключевой для успеха ВСУ и давления на Путина, отмечает ISW. Сокращение поддержки не приведет к миру, а лишь укрепит уверенность Кремля в победе.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит жизни своих граждан и не бросает людей в бой, как Россия. В интервью Bild он призвал партнеров немедленно усилить санкции против РФ, пока экономика России страдает.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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