Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталями

Главное:
- Потери РФ в войне достигли одного миллиона человек
- В среднем, в этом году, враг терял 1286 человек в сутки
- За минувшие сутки потери РФ составили 1140 оккупантов
Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч - только за последние полтора года. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В частности, в ведомстве обнародовали краткую статистику потерь врага:
- Так, за 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).
- За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).
- За 2024 год - 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).
- В 2025 году, по состоянию на 4 июня, потери врага уже превысили 200 000 человек.
- В среднем, в этом году, враг терял 1286 человек в сутки.
"Впервые Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантов и 200 пленных. Подсчет осложнялся высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что за минувшие сутки потери армии страны-агрессора в личном составе составили 1140 оккупантов.
Так, с начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1000340 (+1140) человек;
- танков - 10933 (+6);
- боевых бронированных машин - 22786 (+3);
- артиллерийских систем - 29063 (+47);
- РСЗВ - 1413 (+0);
- средств ПВО - 1184 (+1);
- самолетов - 416 (+0);
- вертолетов - 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 40435 (+138);
- крылатых ракет - 3337 (+0);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 51715 (+136);
- специальной техники - 3914 (+0).
"Миллион оккупантов - миллион наших шагов к справедливому миру. Мир должен знать и помнить, что украинцы сдерживают вражескую орду в разы больше себя. На миллион человек уменьшился наступательный потенциал вражеского войска. Такую цену платит враг за развязывание в Украине войны", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по случаю исторической цифры, в Генштабе сравнили потери армии РФ в течение истории и опубликовали видео:
Война - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в Глушковском районе Курской области страны-агрессора России оккупационные войска зафиксировали 4 удара по важному ангару. Украинская авиация попала по секретному складу в селе Кульбаки.
Также известно, что украинская атака беспилотников, осуществленная в рамках спецоперации "Паутина" нанесла значительные потери российским ВВС. Повреждено около 10% стратегического бомбардировочного авиапарка РФ.
Кроме того, украинские воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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