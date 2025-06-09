Украинцы собирают ударные дроны в частных домах рядом с линией фронта - El Pais

Большинство дронов - это FPV-модели, которые после запуска не возвращаются.

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Украинцы собирают ударные дроны в частных домах / коллаж: Главред, фото: УНИАН, mod.gov.ua

Кратко:

"Гаражная мастерская" работает благодаря вчерашним офисным работникам

Один из прорывов - дроны, которые летают на оптоволоконном кабеле до 30 км

Украинцы превращают частные дома в мастерские боевых дронов. Причем такие мастерские очень часто расположены близко к зоне боевых действий. Об этом пишет El Pais.

В обычных домах Донецкой области идет работа, которая может решить судьбу фронта. Один из таких центров, расположенный неподалеку Покровска, украинские военные превратили в настоящий центр боевого апгрейда дронов. Без вывесок, без сигналов - но внутри кипит работа, где из гражданских коптеров рождается новое оружие против российских оккупантов.

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Мастерские, "растущие как грибы", стали ключевыми для пяти подразделений БпЛА, которые держат оборону на сотнях километров фронта. Сюда привозят дроны от государства и волонтеров - простые, коммерческие аппараты, которые за полчаса модифицируют в боевые.

"Иногда мы доставляем до 100 дронов, хотя обычно их около 20", - рассказывает военнослужащий 68-й бригады под псевдонимом "Флинт".

В его импровизированной лаборатории - 3D-принтеры, паяльники, двигатели, провода и коробки, а между ними - десять человек, которые создают "камикадзе" и ударные коптеры.

Большинство дронов - это FPV-модели, которые после запуска не возвращаются. Часть модифицируется под сброс взрывчатки или транспортировку грузов в труднодоступные точки. Есть и более крупные аппараты с возможностью поражать цели за 20 км.

Эта "гаражная мастерская" работает благодаря людям, которые еще вчера были офисными работниками. Вадим - бывший компьютерщик из Хмельницкого, Сергей - экс-производитель медоборудования, Дархем - пехотинец, а ныне пилот дронов спецподразделения "Ахиллес".

"Это гонка технологий. Россия имеет больше ресурсов, но мы быстрее и гибче", - говорит "Флинт".

По его словам, в прошлом году дроны почти без доработки сразу отправлялись на фронт. Теперь каждый проходит адаптацию - система управления, камеры, сигнал - все настраивается вручную, в тесных комнатах обычных домов.

Один из прорывов - дроны, которые летают на оптоволоконном кабеле до 30 км длиной. Они не нуждаются в радиосвязи, поэтому труднее уязвимы к глушению. Но пока такие разработки - искусственные, хрупкие и требуют совершенствования.

"Мы работаем, чтобы облегчить работу пехоты и спасать жизни", - добавляет Сергей.

И хотя фронт сейчас проходит за десятки километров, ситуация может измениться в любой момент. Рядом с домом-мастерской уже строят фортификации: траншеи, "зубы дракона" и земляные насыпи. Но даже под угрозой эвакуации эти подпольные хабы продолжают работать - потому что каждый собранный дрон может изменить ход боя.

Дроны в Украине - главное:

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

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Что такое El País? El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

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