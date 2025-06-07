"Абсолютно новое партнерство": Франция анонсировала производство дронов в Украине

Дроны будут изготовлены для Вооруженных сил Украины.

https://glavred.info/ukraine/absolyutno-novoe-partnerstvo-franciya-anonsirovala-proizvodstvo-dronov-v-ukraine-10671362.html Ссылка скопирована

Франция анонсировала производство дронов в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Дроны также смогут использоваться и французской армией

Украинцы имеют значительный опыт в сфере беспилотников

Французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает французская газета Le Monde.

"Мы начнем абсолютно новое партнерство, где большая компания, производящая французские автомобили - я не называю ее, потому что это зависит от нее, чтобы объявить об этом - объединится с французским оборонным МСП, чтобы вооружить производственные линии в Украине, чтобы иметь возможность производить беспилотники", - рассказал французский чиновник. видео дня

Он добавил, что дроны будут изготовлены для Вооруженных сил Украины, и они также смогут использоваться и французской армией.

"Это будет на пользу и нашим собственным войскам…, чтобы постоянно иметь тактическую, оперативную подготовку, в соответствии с реальностью военного конфликта в Украине", - подчеркнул Лекорню.

Он также отметил, что украинцы имеют значительный опыт в сфере беспилотников.

"Украинцы лучше нас в способности презентовать дроны и особенно развивать соответствующую доктрину", - резюмировал глава Минобороны Франции.

Дроны в Украине - главное:

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред