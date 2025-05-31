Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

Военнопленные почувствовали лучшее отношение от украинских военнослужащих, чем от россиян.

https://glavred.info/front/ukrainskie-desantniki-vzyali-v-plen-morpehov-rf-v-kurskoy-oblasti-detali-10669388.html Ссылка скопирована

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, скриншот с DeepState

Главное:

Десантники взяли в плен 10 россиян на Курщине

Над военнопленными в армии РФ издевались

Операция украинских войск на территории Курской области страны-агрессора России продолжается. Это подтверждает то, что воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на этом направлении.

Об этом в Facebook сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Выяснилось, что 10 российских военных, служивших в составе морской пехоты, и сами были не против попасть в руки украинцев, ведь издевательства в частях РФ для них стали хуже плена.

видео дня

"В своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы", - говорится в сообщении.

Зато украинские десантники предоставили пленным необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену", - добавили в командование ДШВ.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу.

Ранее сообщалось, что наибольшая концентрация оккупантов фиксируется в Курской области вблизи границы с Сумской областью. Там враг пытается расширять зону активных боевых действий.

Накануне оккупанты сообщили о том, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники россиян в районе АЗС на выезде из Льгова, что в Курской области.

Читайте также:

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред