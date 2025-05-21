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"Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

Руслана Заклинская
21 мая 2025, 19:05
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С начала операции противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 убитыми.
'Операция идет': Генштаб ответил на заявления РФ о 'завершении боев' на Курщине
ВСУ продолжают операцию в приграничных районах Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Сухопутные войска ВС Украины

Главное:

  • ВСУ продолжают операцию в приграничных районах Курской области
  • Заявления РФ о завершении боевых действий на Курщине не соответствуют действительности
  • С начала операции ликвидировано 63 402 оккупантов

Операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке. Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 убитыми. В плен взят 971 вражеский солдат. Кроме этого, уничтожено или повреждено 5664 единицы вражеского вооружения и техники.

"Также, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ", - отметили в Генштабе.

Ситуация в Курской области - новости по теме

Украинские войска продолжают операцию в Курской области с целью создания буферной зоны и недопущения нового наступления РФ на Сумском и Харьковском направлениях. За девять месяцев боевые действия впервые перенесены на территорию России - ВСУ контролировали до 1300 км².

Как сообщал Главред, в начале мая Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в районе поселка Теткино Курской области РФ. По данным ISW, геолокационные кадры свидетельствуют об ударах РФ по позициям в южной части поселка, что может свидетельствовать о контроле ВСУ над этой территорией.

В Кремле 21 мая заявили, что российский диктатор Путин якобы посетил Курскую область, в частности город Курчатов возле границы с Украиной. Однако точная дата визита неизвестна, а никаких доказательств поездки не предоставлено. В Центре противодействия дезинформации считают, что это информационный спектакль для создания иллюзии контроля и спокойствия в приграничном регионе, где на самом деле идут боевые действия.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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