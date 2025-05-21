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До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать

Мария Николишин
21 мая 2025, 14:18
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Другие области россияне не смогут захватить до конца 2025 года.
До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать
РФ может полностью захватить Луганщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Оккупанты могут полностью оккупировать Луганскую область
  • Там уже осталось немного подконтрольной Украине территории
  • Ни по одной из других областей у россиян нет перспектив

Армия страны-агрессора России может до конца года полностью оккупировать только Луганщину. Там у оккупантов есть реальные возможности выйти на административные границы области. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, три другие области - Донецкую, Запорожскую и Херсонскую - россиянам точно не взять.

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"У них вообще нет шансов захватить эти области до конца 2025 года", - подчеркнул он.

В то же время, эксперт добавил, что Луганщина уже почти полностью оккупирована, там осталось немного подконтрольной Украине территории.

"Оккупантам осталось закрыть ее вблизи Белогоровки и по Лимано-Купянской оси. Ни по одной из других областей Украины у россиян нет вообще никаких перспектив", - подчеркнул Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России смогла продвинуться вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.

Начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус заявил, что оккупанты могут проводить подготовку к активным штурмовым действиям на Харьковском направлении фронта. Украинские военные уже фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что россияне не отказываются от своих захватнических целей. Одна из главных задач противника - создание угрозы для Константиновки.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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