От Беларуси до Оскола: ВСУ начали разворачивать новый 'Северный фронт'

Свитан отметил, что это нужно было сделать еще в в 2014-2015 году.

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Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

ВСУ начали разворачивать Северный фронт

Действия ВСУ на Курском направлении - это попытки создать новую линию боевого соприкосновения

Украина должна была объявить военное положение в некоторых регионах еще в 2014 году

Учитывая действия Сил обороны в Курской области можно сказать, что украинские военные начали разворачивать Северный фронт. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 каналу.

"Наконец, приняли решение разворачивать Северный фронт. По крайней мере, это видно из действий наших войск. Северный фронт - это 500-600 км фронта от Беларуси до Оскола. Причем, он должен был быть развернут еще в 2014-2015 году. То есть, как только россияне полезли в Крым, полезли на Донбасс, нам надо было сразу всю линию границы переводить в режим фронтальный", - сказал он. видео дня

По его словам, в 2014 году Украина должна была объявить военное положение в ряде регионов: в Черниговской, в Сумской, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также - в Крыму.

По его мнению, линия границы с Россией должна была быть оборудована по всем законам фортификации, как линия боевого соприкосновения.

"Действия, которые сейчас проводятся на том же Курском направлении, это попытки, по крайней мере, создать новую линию боевого соприкосновения за счет российской территории. То есть, это и надо было делать за счет российской территории. Не нашу территорию утыкать минами, а именно российскую. Не глубоко, на глубину 3-5-7 км", - подчеркнул Свитан.

Он также добавил, что Силы обороны, выполнив определенные задачи в Курской области, должны были выйти оттуда до января 2025 года.

"В январе уже было видно, что россияне начали рефлексировать на наш запад", - подытожил эксперт.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" заявили, что российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области, но украинские военные не дали врагу воплотить задуманное.

В то же время, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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