"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

Богдан Шевчук говорит о том, что принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций.

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ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

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Богдан Шевчук заявил о снятии его с должности

Командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака

Командир 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем ВСУ подполковник Богдан Шевчук заявил о снятии его с должности.

Как подчеркнул он в комментарии Суспільному, приказ о снятии его с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения.

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"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - сказал украинский офицер.

По его словам, решение о снятии с должности принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский: "Возможно, по его мнению, я где-то не справился".

/ Инфографика: Главред

Он говорит, что командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака, который до недавнего времени возглавлял 53-ю бригаду, а до этого 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".

"Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда и она показывает результаты на поле боя. Бригада сейчас эффективно воюет против 6 (российских. - ред.) бригад. Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь как можно подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады", - сказал он.

Что говорят в 59-й бригаде

В то же время пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил изданию отстранение от должности Богдана Шевчука.

Там сказали, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

Ранее комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ. В Генштабе пообещали принять решение после проверки.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ. Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям.

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