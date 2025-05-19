Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

Алексей Тесля
19 мая 2025, 19:42
618
Богдан Шевчук говорит о том, что принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций.
ВСУ
ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Главное:

  • Богдан Шевчук заявил о снятии его с должности
  • Командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака

Командир 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем ВСУ подполковник Богдан Шевчук заявил о снятии его с должности.

Как подчеркнул он в комментарии Суспільному, приказ о снятии его с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения.

видео дня

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - сказал украинский офицер.

По его словам, решение о снятии с должности принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский: "Возможно, по его мнению, я где-то не справился".

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Он говорит, что командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака, который до недавнего времени возглавлял 53-ю бригаду, а до этого 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".

"Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда и она показывает результаты на поле боя. Бригада сейчас эффективно воюет против 6 (российских. - ред.) бригад. Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь как можно подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады", - сказал он.

Что говорят в 59-й бригаде

В то же время пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил изданию отстранение от должности Богдана Шевчука.

Там сказали, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

Ранее комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ. В Генштабе пообещали принять решение после проверки.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ. Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям.

Другие новости:

Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ линия фронта
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:34Мир
РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

20:15Политика
ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

Водителям готовят сюрприз: Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД

Водителям готовят сюрприз: Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

Последние новости

20:34

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:22

Действительно ли в РФ: экс-участник "ВИА Игры" раскрыла, где живет Константин Меладзе

20:15

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

19:43

Гривна стремительно теряет позиции: каким будет курс доллара и евро 20 мая

19:42

"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
19:40

Почему кот отказывается от еды и корма: все сложнее, чем кажется

19:27

ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

19:00

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

18:58

Возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге: водителям стоит знать

Реклама
18:40

У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

18:34

"Сам наступаю себе на горло": Цимбалюк открыл фанатам личную тайну

18:31

Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным: что обсуждали

18:04

Путин может "править пожизненно": в РФ готовят население к изменению конституции

17:53

55 лет посвятила сцене: умерла известная украинская актриса

17:30

"Я с другой планеты": Данилко честно ответил, почему он без детей и жены

17:15

После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара

17:10

Трамп звонит Путину: на пути к правильным решенияммнение

17:02

Это уже новая война, армия РФ изменила тактику своих атак - NYT

16:54

"Зашли в тупик": Вэнс допустил выход США из переговорного процесса

16:50

Шикарный рецепт быстрого салата за 5 минут, от которого пальчики все оближут - просто и вкусно

Реклама
16:44

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

16:30

Сколько клубники можно есть без вреда для фигуры: нутрициолог объяснил

16:24

Когда Путин прекратит массовые обстрелы Украины: названа дата окончания войны

16:20

Цены удивляют: в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов

16:19

Почему нельзя лениться и скучать 20 мая: какой праздник и день ангела

16:00

Касается всех нас: Джо Байден впервые прокомментировал свою болезнь

15:49

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

15:42

Эмма Стоун подверглась неожиданному "нападению" прямо на Каннском кинофестивале

15:35

Трамп и Путин могут по телефону договориться о собственном мирном плане - CNN

15:12

Как есть и не набирать вес: простая, но полезная привычка от фитнес-тренера

15:02

План РФ провалился: Зеленский назвал главный результат переговоров в Стамбуле

14:46

В Китае впервые высказались о переговорах Украины и РФ в Стамбуле - что известно

14:36

Смогут ли оккупанты осуществить прорыв на Сумщине: неожиданный прогноз эксперта

14:17

Вкус зеленого жевательного мишки ошеломил людей: что мы едим на самом деле

14:04

Где ненастоящие часы: только самые умные догадаются за 5 секунд

13:47

"Взяли бутылку и сидели": Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском

13:26

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

13:16

В Крыму дроны уничтожили важный объект РФ, эвакуировано тысячи местных - СМИ

13:10

Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

13:01

Когда сажать огурцы в мае 2025 года в Украине: точные дни для рекордного урожаяВидео

Реклама
12:25

Скандал на Евровидении 2025: Украину и Израиль обвинили в махинациях

12:22

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответилВидео

12:17

Ранее доступная в Украине ягода станет роскошью: насколько вырастет цена

11:55

Выплаты роженицам повысят: Кабмин хочет поддержать украинок

11:43

Идеальное время: какие сорта картофеля сажать в маеВидео

11:31

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

11:28

В НАТО предупредили, что РФ может готовить нападение, первые признаки есть - СМИ

11:12

СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко": подробностиВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

10:50

В Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять