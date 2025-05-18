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В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

Алексей Тесля
18 мая 2025, 17:28
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Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям.
В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ
Раскрыта цель операции в Курской области / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Главное:

  • Курская операция продолжается уже более девяти месяцев
  • Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям

Цель украинских войск на курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на сумском и харьковском направлениях.

"Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел несостоятельность российской армии удерживать собственные границы "на замке", - указывается в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что с целью сдерживания продвижения украинских войск в Курской области и восстановления утраченных территорий враг был вынужден перебросить сюда боеспособные подразделения, а также задействовать оперативные резервы с других направлений и воинские части на этапе формирования. В то же время, фактически, только переброска на Курщину 12 тысяч военнослужащих КНДР из числа наиболее подготовленных спецназовцев позволила двум вражеским армиям создать действенную группировку, чтобы переломить ситуацию на направлении.

Кроме того, россияне создали преимущество в БпЛА, а авиация осуществила беспрецедентное количество авиаударов с применением управляемых авиабомб по территории собственной области. Враг был вынужден перераспределить летный ресурс тактической авиации - 60-70% авиаударов в сутки были перенацелены именно на Курское направление. Так, в результате авиаударов собственной армии город Суджа почти полностью разрушен.

"Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая при этом опыт предыдущих операций. С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в приграничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение", - подчеркнули в Генштабе.

Отмечается также, что начиная с 6 августа 2024 года, противник здесь потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч - граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.

В целом уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники рф, в том числе:

  • 199 танков;
  • 1045 боевых бронемашин;
  • 636 артиллерийских систем;
  • 17 РСЗО;
  • 15 средств ПВО;
  • 1 самолет;
  • 3 вертолета;
  • 1567 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 2068 единиц автотранспорта;
  • 56 единиц специальной техники.

"На сегодня враг продолжает штурмовые действия с целью вытеснения наших сил из Курской области и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях. Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумщину и Харьковщину", - резюмировали в Генштабе.

Ранее комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ. В Генштабе пообещали принять решение после проверки.

Как сообщал Главред, ранее в стране-агрессоре России объявили о "полном освобождении" Курской области. В частности, такую информацию озвучил Путину начальник Генштаба РФ Герасимов. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что ВСУ продолжают вести бои на Курщине.

Бои на Курщине продолжаются, сообщили аналитики DeepState. Как и Генштаб ВСУ, они опровергли сообщение россиян о якобы полном вытеснении украинских войск из Курской области.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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