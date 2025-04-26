В РФ объявили о 'полном освобождении' Курской области - детали

Утром в Генштабе сообщали, что ВСУ продолжают держать оборону на этом направлении.

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В РФ сделали заявление о Курской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Кратко:

В Кремле заявили о "полном освобождении" Курской области

Там также говорили о создании условий для дальнейших действий россиян

Согласно карте DeepState, под контролем ВСУ все еще находятся около 30 кв. км.

26 апреля российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В нем говорилось о "полном освобождении" Курской области от ВСУ, передает Униан.

В частности, Герасимов говорил о "полном провале авантюры" Украины, огромных потерях ВСУ, а также о созданных условиях для дальнейших действий российских войск "и на других важнейших участках фронта".

видео дня

Стоит заметить, что согласно карте DeepState, под контролем ВСУ все еще находятся около 30 кв. км. в Курской области.

Кроме того, утром, 26 апреля, в сводке Генштаба ВСУ говорилось, что украинские военные продолжают держать оборону на Курском направлении.

"За минувшие сутки враг совершил 28 авиаударов и сбросил 37 управляемых авиабомб, а также провел 370 обстрелов, в том числе 9 - из реактивных систем залпового огня. В свою очередь, украинские защитники отбили 30 штурмовых атак", - говорится в сообщении.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту на территории Курской области РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА.

Военный обозреватель Алексей Гетьман сообщал, что украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая.

Кроме того, 14 апреля сообщалось, что украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области, что в стране-агрессоре России.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

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