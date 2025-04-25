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Захватили ли оккупанты "доминирующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

Мария Николишин
25 апреля 2025, 14:55
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Часов Яр стоит на высоте, а это непростая ситуация для ведения боевых действий.
Захватили ли оккупанты 'доминирующие высоты' в Часовом Яру: важное заявление ВСУ
Бои за Часов Яр / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Главное:

  • ВСУ проводят бои в городской застройке Часового Яра
  • Говорить о том, что армия РФ захватила "господствующие высоты" еще рано
  • Россияне пытаются со всех сторон пробиться к разным частям города

В городской застройке Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, говорить о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" еще рано. Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин в эфире Еспресо.

"Часов Яр действительно стоит на высоте, но говорить о господствующих высотах в тех пределах, в которых враг сейчас оперирует, проводя боевые действия, еще очень рано. Наши бойцы проводят бои в городской застройке Часового Яра. Это довольно непростая ситуация для ведения боевых действий, однако заявлять о том, что господствующие высоты на этом направлении были взяты, - это слишком самоуверенно", - подчеркнул он.

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По его словам, российские оккупанты пытаются со всех сторон пробиться к разным частям города.

"Всю историю обороны города Часов Яр оккупанты пытаются с разных сторон пробить оборону Сил обороны Украины. Они пользуются этой возможностью там, где это возможно, и, конечно, стачиваются там, где это невозможно. Это может быть северное направление, западное, южное или центр города", - добавил Полухин.

Захватили ли оккупанты 'доминирующие высоты' в Часовом Яру: важное заявление ВСУ
Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что российские военные оккупировали село Калиново на Покровском направлении, а также смогли продвинуться возле двух населенных пунктов на этом же направлении.

Спикер тактической группы Угледар подполковник Алексей Бельский заявил, что фиксируется сокращение количества штурмовых действий россиян на юге Донецкой области за последнюю неделю. Украинские военные объясняют это тем, что страна-агрессор РФ накапливает живую силу и технику возле линии соприкосновения.

Кроме того, командир отделения ПТРК 93 ОМБр "Холодный Яр" "Омар" сообщал, что возле Часового Яра оккупанты постоянно проводят штурмы малыми пехотными группами, готовясь к большим наступательным действиям.

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Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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