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Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

Юрий Берендий
25 апреля 2025, 13:49обновлено 25 апреля, 14:26
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Трамп отметил, что заявления Украины о вступлении в НАТО стали причиной полномасштабного вторжения РФ и объяснил свои слова об окончании войны за 1 день.
Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма
Трамп набросился с обвинениями на Украину и заявил о судьбе Крыма / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем сказал Трамп:

  • Слова об окончании войны в Украине за 24 часа - это шутка
  • Заявления Украины о членстве в НАТО стали причиной начала войны
  • Крым останется российским

Временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров. Об этом в интервью Time сообщил президент США Дональда Трамп в очередной раз обвинив Украину в начале войны.

Трамп в очередной раз отметил, что только он может остановить агрессивную войну России против Украины.

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"Если я могу остановить потерю 3000 человек в неделю в среднем с Россией, Украиной, то это только благодаря мне, никто другой не смог бы этого остановить", - сказал он.

Что означают слова Трампа об окончании войны за 24 часа

Он также прокомментировал свои предвыборные заявления о том, что сможет остановить войну России против Украины за 24 часа.

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, потому что, чтобы доказать свою точку зрения, и вы знаете, это, конечно же, попадает в фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет прекращено", - добавил Трамп.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Трамп о сроках окончания войны

Отвечая на вопрос о сроках окончания войны Трамп подчеркнул, что это не его война. Президент США возложил ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину на предыдущую администрацию Джо Байдена.

"Ну, я не думаю, что это надолго. Я имею в виду, посмотрите, я приехал сюда три месяца назад. Эта война продолжается уже три года. Это война, которой бы никогда не случилось, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к ней никакого отношения. У меня бы никогда не было этой войны. Этой войны никогда бы не было. Путин никогда бы этого не сделал. Этой войны никогда бы не было. 6 октября никогда бы не произошло. 7 октября никогда бы не случилось. Никогда бы не случилось. Никогда. А ты говоришь, почему так долго? Ты это слышишь, Стив (обращается Трамп к журналисту - ред.)? Война длится уже три года. Я только приехал сюда (стал президентом США - ред.), а вы спрашиваете, почему так долго?", - возмутился Дональд Трамп.

Трамп о сделке с Путиным

Он также выразил уверенность в том, что ему российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласится на мир.

"Да, я думаю, что Путин сможет (согласиться - ред.). Я думаю, что Путин предпочел бы сделать это по-другому. Я думаю, что он предпочел бы уйти и забрать все это (всю территорию Украины - ред.). И я думаю, что благодаря мне, я считаю, что я единственный, кто может добиться этого путем переговоров. И я думаю, что мы прошли долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение", - добавил он.

Трамп о Зеленском

Отдельно президент США подчеркнул, что ему удастся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией при президентстве Зеленского.

Трамп обвинил Украину в начале войны - сможет ли Украина стать членом НАТО

По мнению Трампа, Украина вряд ли когда-нибудь сможет стать членом Североатлантического Альянса. Он также выразил убеждение, что именно заявления Украины о вступлении в НАТО стали причиной войны.

"Я думаю, что это было - с первого дня, я думаю, что это было, я думаю, что причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что она бы не началась", - сказал Трамп, фактически обвинив Украину в начале войны.

Какова судьба Крыма

Трамп подчеркнул, что Крым россиянам передал еще Барак Обама. По словам президента США в Крыму стояли российские военные корабли и население полуострова разговаривало преимущественно на русском.

"Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом. Забрали бы его у меня, как это произошло с Обамой? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, не был бы отобран", - добавил он.

Трамп также подтвердил принадлежность Крыма за Россией и заявил, что США не ведут официальных переговоров с Москвой по вопросам, которые не касаются войны в Украине.

"Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он был с ними в течение длительного времени. Он был с ними задолго до того, как появился Трамп. Опять же, это война Обамы. Это война, которой не должно было быть. Я называю ее войной, которая не должна была произойти", - резюмировал Трамп.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп продвигает собственное видение мирного урегулирования войны, однако ни Украина, ни Россия, ни страны Европы не заинтересованы в его реализации. Как сообщает The Economist, предложенный Трампом план предусматривает значительные уступки для России, в частности, признание аннексии Крыма, отмену санкций и гарантию невступления Украины в НАТО.

В то же время администрация США, по данным Bloomberg, готовит пакет требований к России, которые должны стать основой будущего мирного соглашения. Среди них - вывод оккупационных войск из Харьковской области, возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и официальное признание права Украины на собственную армию и оборонную промышленность.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Дональд Трамп не давит на Путина, а лишь апеллирует к нему. По его мнению, это свидетельствует о глубокой зависимости американского президента от российского лидера.

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Что известно о Time?

Time - американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания расположена в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии.

Тime является ядром WarnerMedia - крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса.

Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось самостоятельно перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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