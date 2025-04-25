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РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defence Express

Мария Николишин
25 апреля 2025, 13:28
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Северная Корея изготавливает свои ракеты по технологиям, которые получает от России.
РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defence Express
Россияне изготавливают 750 Искандеров в год / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • Северокорейская оборонная промышленность работает как филиал российской
  • Россия производит больше баллистических ракет в год, чем США

Сейчас страна-агрессор Россия производит больше баллистических ракет Искандер в год, чем американский ВПК успевает изготовить перехватывающих ракет для этих Искандеров. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.

"Условно говоря, россияне изготавливают 750 ракет, а американцы - 650. Также есть неприятный нюанс: США зависят от Китая в поставках редкоземельных металлов для этих ракет. Поэтому вопрос, сколько ракет американская оборонка сможет изготовить в этом году", - отметил он.

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По его словам, пока нет открытых данных по северокорейским ракетам, но уже есть подтверждение, что северокорейская оборонная промышленность работает как филиал российской.

"То есть Северная Корея производит свои ракеты по материалам, технологиям и чертежам, которые получает от России. Почему в официальных отчетах подписывают Искандер - KN-23? Потому что это одно и то же изделие, изготовленное в разных уголках мира. В России это ближе к Уралу, в Северной Корее - на полуострове. То есть это одна и та же ракета, к сожалению", - подчеркнул эксперт.

РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defence Express
Искандер / Инфографика: Главред

Российские ракеты - что известно

Как сообщал Главред, авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает совершенствовать свой ракетный арсенал, в частности крылатые ракеты Х-59, Х-101 и Х-555.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия продолжает наращивать арсенал вооружения, в частности ракет. Кремль готовится не только к дальнейшим обстрелам Украины, но и к возможной войне против стран Запада.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия нарастила атаки по Украине. Так, количество ударов беспилотников выросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года.

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Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

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