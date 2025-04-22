Ракеты, которые труднее остановить: эксперт объяснил обновление Х-59 и Х-555

Как российские технологии оказались в северокорейских ракетах и почему это угроза.

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Россия модернизирует ракеты / коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны РФ

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В чем главная опасность таких изменений

Страна-агрессор Россия продолжает совершенствовать свой ракетный арсенал, в частности крылатые ракеты Х-59, Х-101 и Х-555. Об этом заявил авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Новости.Live".

По словам специалиста, РФ модифицировала ракету Х-59 до версии Х-69, увеличив ее дальность. Значительные изменения коснулись и других типов вооружения.

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"Существенные изменения произошли в крылатых ракетах класса Х-101, Х-555, что позволило им избегать любых внешних препятствий. Потому что были наработки, которые позволили им понять, что надо добавлять еще отдельные технические возможности", - отметил Храпчинский.

Также он обратил внимание на развитие северокорейских баллистических ракет, которое стало возможным благодаря сотрудничеству с российскими инженерами.

"Та же самая баллистика. Корейская баллистика существенно улучшилась", - добавил эксперт.

По мнению Храпчинского, главная угроза заключается не столько в американских комплектующих, которые могут присутствовать в северокорейских ракетах, а в наличии российских технологий.

Х-101 / Инфографика: Главред

"Большая проблема заключается не в наличии американских комплектующих к ракетам из Северной Кореи, а наличие "российской интеллектуальной собственности" в северокорейских ракетах, потому что это большая угроза не только для региона Азии, но и всего мира", - подчеркнул он.

Патрулирование украинского неба - что известно

Напомним, Главред писал, что недавно группа европейских политиков и бывших военных предложила развернуть 120 истребителей в небе над западной частью Украины в рамках инициативы SkyShield для защиты от российских обстрелов во время возможного перемирия.

Накануне стало известно, что одним из ключевых направлений, которое обсуждается, является охрана неба над западной частью Украины. Среди идей - создание безопасной зоны вокруг Львова для обеспечения посадок самолетов. К этой инициативе могут присоединиться Франция, Великобритания и Нидерланды, которые имеют соответствующие возможности.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

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Что известно о ракете Х-69? Х-69 - российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является модернизацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных целей и надводных объектов, пишет Википедия.

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