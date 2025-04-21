Миссия по защите неба над Украиной: как выглядит европейский план безопасности

О главном:
- Нидерланды готовы предоставить F-35 для охраны неба над Львовом
- Европейские страны пока не могут согласовать детали миссии
- Турция готова взять на себя ответственность за морскую безопасность
Среди дипломатических кругов "коалицию желающих", которая должна поддержать Украину в сфере безопасности, уже в шутку называют "коалицией ожидания", сообщает "Радио Свобода". Несмотря на проведенные встречи и консультации, решения остаются ограниченными, а неопределенностей пока больше, чем конкретики.
Воздушная поддержка
Одним из ключевых направлений, которое обсуждается, является охрана неба над западной частью Украины. Среди идей - создание безопасной зоны вокруг Львова для обеспечения посадок самолетов. К этой инициативе могут присоединиться Франция, Великобритания и Нидерланды, которые имеют соответствующие возможности.
"Если мы говорим о безопасном небе, конечно, мы знаем, что с нынешним потенциалом Украины они не в состоянии сделать это в одиночку, поэтому им нужна поддержка в этом", - заявил министр обороны Нидерландов в комментарии Радио Свобода.
Он также отметил, что Нидерланды могут предоставить современные истребители F-35: "В Нидерландах у нас, например, есть F-35, и мы, конечно, знаем, какую мощность имеют наши F-35 и сколько их мы можем развернуть. Поэтому это не сложная часть; сложная часть заключается в том, чтобы настроить всю миссию и четко определить, что воздушная стихия собирается делать".
Морской компонент
Обсуждается также возможность присутствия коалиции на "флангах" - вблизи белорусской границы и в районе Одессы.
Планы по морскому присутствию выглядят наиболее конкретизированными. На встрече в Брюсселе 10 апреля Турция заявила о готовности взять на себя ключевую роль в этой сфере. В частности, Анкара может помочь с разминированием Черного моря, поддержать безопасное прохождение судов по зерновым коридорам, а также выступить как базовое государство для многонациональных морских сил.
Коалиция решительных - новости по теме
Как сообщал Главред, Британия успешно протестировала электромагнитное оружие RapidDestroyer, способное уничтожать дроны с помощью мощного импульса. Систему, разработанную консорциумом во главе с французской Thales, могут применить в Украине.
Ранее сообщалось об обсуждении введения иностранного контингента в Украину. В Киеве состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.
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Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
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