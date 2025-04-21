Миссия по защите неба над Украиной: как выглядит европейский план безопасности

Европа обсуждает воздушный и морской компоненты защиты.

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Европа продолжает обсуждать / Коллаж: Главред, фото: Military.com, uk.wikipedia.org

О главном:

Нидерланды готовы предоставить F-35 для охраны неба над Львовом

Европейские страны пока не могут согласовать детали миссии

Турция готова взять на себя ответственность за морскую безопасность

Среди дипломатических кругов "коалицию желающих", которая должна поддержать Украину в сфере безопасности, уже в шутку называют "коалицией ожидания", сообщает "Радио Свобода". Несмотря на проведенные встречи и консультации, решения остаются ограниченными, а неопределенностей пока больше, чем конкретики.

Воздушная поддержка

Одним из ключевых направлений, которое обсуждается, является охрана неба над западной частью Украины. Среди идей - создание безопасной зоны вокруг Львова для обеспечения посадок самолетов. К этой инициативе могут присоединиться Франция, Великобритания и Нидерланды, которые имеют соответствующие возможности.

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"Если мы говорим о безопасном небе, конечно, мы знаем, что с нынешним потенциалом Украины они не в состоянии сделать это в одиночку, поэтому им нужна поддержка в этом", - заявил министр обороны Нидерландов в комментарии Радио Свобода.

Он также отметил, что Нидерланды могут предоставить современные истребители F-35: "В Нидерландах у нас, например, есть F-35, и мы, конечно, знаем, какую мощность имеют наши F-35 и сколько их мы можем развернуть. Поэтому это не сложная часть; сложная часть заключается в том, чтобы настроить всю миссию и четко определить, что воздушная стихия собирается делать".

F-35 / Инфографика: Главред

Морской компонент

Обсуждается также возможность присутствия коалиции на "флангах" - вблизи белорусской границы и в районе Одессы.

Планы по морскому присутствию выглядят наиболее конкретизированными. На встрече в Брюсселе 10 апреля Турция заявила о готовности взять на себя ключевую роль в этой сфере. В частности, Анкара может помочь с разминированием Черного моря, поддержать безопасное прохождение судов по зерновым коридорам, а также выступить как базовое государство для многонациональных морских сил.

Коалиция решительных - новости по теме

Как сообщал Главред, Британия успешно протестировала электромагнитное оружие RapidDestroyer, способное уничтожать дроны с помощью мощного импульса. Систему, разработанную консорциумом во главе с французской Thales, могут применить в Украине.

Ранее сообщалось об обсуждении введения иностранного контингента в Украину. В Киеве состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

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