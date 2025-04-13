Ввод иностранного контингента в Украину: в Эстонии раскрыли число стран коалиции

Миссия еще находится в процессе планирования, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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В Украину могут ввести иностранный контингент / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

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Более шести стран готовы развернуть свой контингент в Украине

Миссия еще находится в процессе планирования

Уже более шести стран готовы развернуть свой контингент в Украине для обеспечения мира и безопасности, однако готового плана еще нет и миссия находится в процессе планирования, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Я также не согласен с тем, что только шесть стран готовы к развертыванию. Таких точно больше", — заявил он в интервью для Радио Свобода.

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Вместе с тем эстонский военачальник отметил, что Украина должна обратиться с просьбой о присутствии европейских сил. Кроме этого, необходимо решить, какой мандат будут иметь европейские силы, какие будут правила ведения боевых действий, и должен ли действовать режим прекращения огня.

"Когда мы сможем решить эти вопросы, а также некоторые другие — в частности по военному планированию, — тогда мы сможем увидеть значительно большее количество стран, готовых быть в Украине, чтобы восстанавливать украинские силы и сосредоточиться, как я уже говорил, именно на этом", — считает он.

При этом Певкур также добавил, что лучшее сдерживание — это сильная и боеспособная армия Украины.

/ Инфографика: Главред

Ввод контингента в Украину - последние новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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