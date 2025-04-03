НАТО может сыграть ключевую роль во введении европейских войск в Украину - FT

Участие НАТО может заключаться в командовании и контроле.

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Во время развертывания европейских сил могут быть задействованы отдельные структуры НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, НАТО

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Во время развертывания европейских сил в Украине могут привлечь НАТО

Участие НАТО значительно упростит задачи иностранным войскам

Для участия НАТО все члены Альянса должны дать согласие

НАТО может помочь европейской миссии, которая будет гарантировать мирное соглашение в Украине. Это есть в планах, которые разрабатывает коалиция западных союзников Украины. Об этом пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на 5 официальных лиц, которые ознакомлены с планами сообщает, что командные и контрольные структуры НАТО могут быть задействованы для развертывания миротворческих сил в Украине.

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"Согласно предложению, силы также будут использовать совместные возможности альянса в сфере разведки и наблюдения. Предложение было одним из многих вариантов, которые обсуждались, и могло быть изменено до любого окончательного соглашения, сказали чиновники. Привлечение НАТО также рассматривается как способ опосредованно привлечь США к этим усилиям и обеспечить молчаливую поддержку Вашингтона", - говорится в статье.

Накануне президент США Дональд Трамп отказался принимать непосредственное участие в любой европейской миссии в Украине, однако военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Если мы собираемся развернуть средства из десятков стран (в Украину - Главред), то НАТО действительно является единственным вариантом командования и контроля, который мы можем использовать", - подчеркнул один из чиновников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже принял участие в обсуждениях лидеров и направил высокопоставленных чиновников НАТО на встречи технического уровня группы. Следующая встреча министров обороны, входящих в коалицию, состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Политики и дипломаты на самом деле не знают, что значит на самом деле управлять чем-то подобным", - отметил другой чиновник.

По словам Бена Барри, старшего научного сотрудника по наземным военным действиям Международного института стратегических исследований, использование ресурсов и механизмов НАТО сделает командование и управление миссией гораздо легче.

"НАТО также имеет собственные флоты самолетов раннего предупреждения и наблюдения E-3 Awac и самолетов-заправщиков, которые европейские военные хотели бы для длительной или крупномасштабной миссии в Украине", - пишет издание.

И их применение возможно вне НАТО, но для этого требуется единодушное одобрение членов альянса. Сейчас некоторые члены НАТО воздерживаются от любого военного привлечения из-за позиции Дональда Трампа. Еще несколько стран, в том числе и Италия, призывают ООН играть координирующую роль в миротворческих операциях. А другие выступают против из-за страха вето России и Китая в Совете безопасности ООН.

Миротворческий контингент в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что международное сообщество активно обсуждает возможность размещения миротворческих контингентов в Украине как часть усилий для достижения устойчивого мира в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что решение о размещении миротворцев должно приниматься Киевом, подчеркивая суверенитет Украины в этом вопросе.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на виртуальной встрече "коалиции желающих" обсуждались планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев.

Ранее стало известно, что страны Европы изучают возможности отправки авиации и флота в Украину после завершения российско-украинской войны. Инициатива обсуждается в рамках "коалиции желающих". Не исключено, что идею поддержат Соединенные Штаты.

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