Миротворцы в Украине: в каких городах они будут размещены и какова их задача

Миротворцы предварительно, могут располагаться в трех городах Украины и, по данным СМИ, будут находиться в Украине бессрочно.

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В каких городах будут размещены миротворцы в Украине и какова их задача / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие условия размещения миротворцев в Украине

В каких трех городах Украины будет находиться миротворческий контингент

Смогут ли миротворцы предотвратить новое наступление РФ на территорию Украины

В последнее время международное сообщество активно обсуждает возможность размещения миротворческих контингентов в Украине как часть усилий для достижения устойчивого мира в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул , что решение о размещении миротворцев должно приниматься Киевом, подчеркивая суверенитет Украины в этом вопросе. Он отметил, что Франция и Великобритания готовы отправить войска для обеспечения перемирия, и что к этой инициативе могут присоединиться как европейские, так и неевропейские страны.

Главред собрал главное, что стоит знать о введении миротворцев в Украину.

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Какие условия размещения миротворцев в Украине

После завершения активной фазы войны в Украине возможно развертывание миротворческого контингента ЕС. Военные будут размещены небольшими группами в определенных стратегических точках, которые президент Франции Эммануэль Макрон назвал "ключевыми".

Французский лидер пояснил, что такой формат развертывания предусматривает инициатива "коалиции желающих". Он подчеркнул, что присутствие миротворцев станет одним из элементов гарантий безопасности для Украины. По его словам, размещение нескольких тысяч военных от каждой страны в ключевых точках поможет усилить украинскую оборону.

"Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории военных стран-членов НАТО. И это является гарантией безопасности", - цитирует его Ladepeche.

Какие страны смогут ввести миротворцев в Украину

Кроме того, в миротворческой миссии будут участвовать не только европейские военные.

"То, над чем мы работаем, является открытой коалицией. То есть это французская и британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран также проявили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены", - пояснил Макрон.

Развертывание войск на основе добровольной коалиции является лишь одним из четырех основных элементов гарантий безопасности для Украины. Другие три:

Немедленная военная поддержка , включая поставки оружия и военного оборудования в соответствии с текущими потребностями.

, включая поставки оружия и военного оборудования в соответствии с текущими потребностями. Создание нового формата украинской армии , который позволит эффективно противостоять внешним угрозам.

, который позволит эффективно противостоять внешним угрозам. Общее усиление европейской обороны.

Эти аспекты определялись во время встреч участников "коалиции желающих".

"Это позволило начать уже техническую работу, которая завершится в ближайшие дни. В частности, будут определены количественные показатели и списки стран и мероприятий по каждому из указанных элементов безопасности", - пообещал французский лидер.

Макрон также отметил, что рассматриваются и другие гарантии безопасности, над которыми идет активная работа. Одним из ключевых факторов остается подготовка пилотов, что требует нескольких месяцев.

"Мы также работаем над ускорением доставки определенных ракет и беспилотников, которые украинцы определили как приоритетные", - сказал он.

В каких городах Украины разместят миротворцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове.

Он отметил, что целью не является массовое привлечение войск, поскольку самая большая европейская армия - это украинская, которая насчитывает около миллиона военнослужащих.

"Речь идет о размещении нескольких тысяч военных в ключевых точках для реализации программ подготовки и демонстрации долгосрочной поддержки. В военных сценариях рассматриваются такие центры, как Киев, Одесса и Львов", - отметил Макрон.

По его словам, речь идет не о создании большого военного контингента или непосредственном участии в боевых действиях, а об ограниченном присутствии военных для координации учебных программ и поддержки ВСУ.

Макрон также четко дал понять Кремлю, что Россия не имеет права диктовать союзникам Украины условия по размещению миротворческих сил.

"Украина является суверенным государством, и, если она приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет", - подчеркнул Макрон.

Какова численность миротворцев

На виртуальной встрече "коалиции желающих", состоявшейся 15 марта, обсуждали планы по размещению в Украине более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Times.

По информации правительственных источников, Стармер заручился поддержкой значительно большего количества стран, чем изначально предполагалось, и теперь к миссии могут присоединиться не только три государства, которые первыми предложили отправить войска. Основу контингента, вероятно, сформируют Великобритания и Франция.

"Дела достаточно продвинуты. Это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая внесет свой вклад другими способами", - заявил высокопоставленный источник в правительстве.

Военные источники отмечают, что общая численность миротворческих сил может существенно превысить 10 000 человек. Около 35 стран выразили готовность предоставить оружие, разведданные и логистическую поддержку, а сама миссия получила название "силы растяжки". В случае прекращения огня между Россией и Украиной эти силы должны предотвратить новое вторжение со стороны Кремля.

После телефонной конференции с участием 29 мировых лидеров Стармер объявил, что на этой неделе в Лондоне состоится встреча военных командующих, во время которой план миротворческой миссии перейдет к стадии оперативной реализации.

Какова численность армий стран Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Сколько продлится миротворческая миссия в Украине

Великобритания готова на годы разместить в Украине тысячи своих военных для поддержания режима прекращения огня и предотвращения нового российского вторжения, сообщает The Times.

По данным высокопоставленного источника в британском правительстве, развертывание британских войск будет иметь бессрочный характер.

"Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах. Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", - сказал источник.

В то же время премьер-министр Кир Стармер в публичных выступлениях не уточнил, будут ли миротворцы иметь право открывать огонь в случае атаки со стороны российских войск. Ожидается, что вопрос "правил взаимодействия" будет решен в ближайшие дни.

Стармер также отметил, что Великобритания не отправит войска без гарантий безопасности со стороны США. Однако Дональд Трамп неоднократно отказывался предоставлять такие гарантии, заявляя, что присутствие американского бизнеса в Украине само по себе является главным залогом мира.

Как сообщает The Times, министры обороны стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", проведут встречу в Лондоне в этот четверг, чтобы подробнее обсудить возможные места развертывания миротворческих сил. В целом около шести государств, среди которых Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, рассматривают возможность отправки до 30 000 военных в Украину. В то же время другие страны готовы присоединиться, предоставляя оружие и материально-техническую поддержку.

Могут ли миротворческие силы контролировать прекращение огня на 30 дней

В разговоре с Главредом политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Россия будет выдвигать требование признать оккупацию украинских территорий в обмен на прекращение огня.

"Мы знаем, что Россия не согласна на европейских миротворцев, а Украина, наоборот, требует их присутствия, потому что понимает, к чему все может привести. А теперь представим гипотетическую ситуацию: действительно вводится тридцатидневное прекращение огня. Но прекратится ли огонь на самом деле? Лично я в это не верю. Кто-то готов поверить, что Россия перестанет стрелять? Это же может быть просто дипломатическим ходом", - сказал он.

Аналитик подчеркнул, что размещение миротворцев является единственным способом гарантировать соблюдение режима тишины, ведь без них такой механизм просто не работает.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который обычно не спешит с радикальными заявлениями, признает, что контроль за прекращением огня на линии фронта, протяженность которой сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, невозможен без военного присутствия.

"Все прекращения огня в современной истории сопровождались разведением войск. Даже Минские соглашения предусматривали отвод тяжелой техники, хотя официально российской армии там не было. Но сейчас технику отводить невозможно, потому что война ведется дронами. Дроны маленькие, тяжелой техники нет. В Карабахе войска разводили, и посередине вставали россияне. Так что пока это все - только разговоры", - резюмировал Шейтельман.

Смогут ли миротворцы предотвратить новое наступление РФ на территорию Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что вероятность непосредственного участия европейских стран в боевых действиях вместе с Украиной является минимальной.

В то же время возможность размещения миротворческих сил он не исключает.

"Но - я не вижу никакого смысла в миротворцах: ни одна миротворческая миссия никогда не доводила до какого-то положительного результата в тех странах, где она вводилась. Назовите мне хотя бы один конфликт, которому помогла миротворческая миссия", - сказал Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что конфликт следует завершать так же, как он и начался - силовыми методами. Он выразил скепсис относительно эффективности миротворческих войск, которые, по его словам, в случае обстрелов не будут отвечать огнем, а лишь созовут заседание Совбеза ООН с очередными заявлениями об обеспокоенности.

По его мнению, в случае обострения войны миротворцы будут первыми, кто покинет зону конфликта, поэтому их присутствие Украине не нужно.

"Сейчас это просто такая дипломатическая работа, которая всегда сопровождает любые переговоры, любой диалог, когда речь идет о завершении войны. Так уж сложилось, что при обсуждении путей завершения войны рассматривается вариант введения миротворцев. Но смысла от них никакого не будет", - резюмировал Александр Коваленко.

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