'Приняты неотложные решения': Зеленский провел совещание с военными

О чем сказал Зеленский:
- Министр обороны должен сформировать команду для переговоров в Лондоне на следующей неделе
- Глава Генштаба должен ускорить переход на корпусную систему и провести аудит потребностей бригад
17 марта президент Украины провел совместное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новоназначенным начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, а также сотрудничество с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Были определены ключевые задачи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram.
Президент Владимир Зеленский поручил Министру обороны безотлагательно сформировать команду для координации с партнерами по всем аспектам необходимой Украине системы безопасности и реализации решений, принятых на военно-политическом уровне.
"Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне - в соответствующей встрече военных представителей", - отметил глава государства.
Начальнику Генерального штаба поставлена задача ускорить создание корпусной системы в Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.
"Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что укрепление армии остается неизменным приоритетом, и отступать в этом вопросе нельзя. Силы обороны, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое сотрудничество с партнерами являются основой независимости Украины.
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