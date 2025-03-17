'Приняты неотложные решения': Зеленский провел совещание с военными

Укрепление украинской армии остается первоочередным приоритетом для Украины, ведь она является основой суверенитета, отметил Зеленский.

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Зеленский провел совещание с военными / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем сказал Зеленский:

Министр обороны должен сформировать команду для переговоров в Лондоне на следующей неделе

Глава Генштаба должен ускорить переход на корпусную систему и провести аудит потребностей бригад

17 марта президент Украины провел совместное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новоназначенным начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, а также сотрудничество с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Были определены ключевые задачи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

Президент Владимир Зеленский поручил Министру обороны безотлагательно сформировать команду для координации с партнерами по всем аспектам необходимой Украине системы безопасности и реализации решений, принятых на военно-политическом уровне.

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"Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне - в соответствующей встрече военных представителей", - отметил глава государства.

Начальнику Генерального штаба поставлена задача ускорить создание корпусной системы в Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

"Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что укрепление армии остается неизменным приоритетом, и отступать в этом вопросе нельзя. Силы обороны, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое сотрудничество с партнерами являются основой независимости Украины.

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