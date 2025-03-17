Трамп хотел достичь перемирия, давя санкциями, но не на РФ - Жданов

У США есть серьезные рычаги влияния на РФ, однако Трамп заявил, что не хочет давить на Путина санкциями.

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Трамп открыто заявил, что в случае отказа Кремля от перемирия война будет продолжаться дальше / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

Президент США может "разорвать" Россию

Трамп дал гарантии Путину, что не введет санкции против РФ

Штаты могут принудить Путина к прекращению огня

Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет давить на Россию в случае отказа от прекращения огня и у США действительно есть возможность "порвать" РФ за то, что план американского лидера потерпел крах. Однако пока Трамп не хочет наносить удар по стране-агрессору России.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, Трамп и вправду на словах готов ввести жесткие санкции против РФ, но теперь все складывается несколько по-другому.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Вспомните его главное заявление, которое прозвучало перед переговорами. Когда Трампа спросили, что будет, если Киев не выполнит требований, он ответил: мы полностью прекратим поставки вооружения. То есть, санкции против Украины США готовили. А когда Трампа спросили, что будет, если Путин не пойдет на прекращение огня, он сказал: война продолжится, и в дальнейшем будут гибнуть молодые люди. Вот все, что Трамп собирался сделать в отношении России", - подчеркнул Жданов.

При этом эксперт утверждает, что реальная возможность принудить РФ к прекращению огня у Штатов есть, ведь Трамп может лишить страну-агрессора ежедневной валютной выручки за углеводороды, или же наложить эмбарго на российские товары на внешнем рынке.

Смотрите видео о том, что будет с соглашением о прекращении огня в Украине:

Переговоры Трампа с Путиным - что известно

Напомним, Главред писал, что 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Белого дома во время разговора с журналистами на борту Air Force One, который выполнял рейс из Флориды в Вашингтон.

Накануне спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что на фоне предстоящего разговора Путин "принимает философию" Трампа и, мол, стремится завершать войну, а президент США ожидает окончания войны "в течение недель".

Ранее преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что Трамп фактически готов оставить в стороне все вопросы войны, не говорить о российской агрессии и даже не касаться темы территориальных изменений, вместо этого он предлагает Путину просто заключить временное перемирие.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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