Будет ли прекращение огня в Украине в 2025 году: названа неожиданная цель Трампа

Трамп вряд ли сможет принудить российского диктатора Путина к перемирию, ведь Россия не заинтересована в прекращении огня, отмечает Яковенко.

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Названа неожиданная цель Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

О чем сказал Яковенко:

Цель Трампа заключается в политическом и экономическом доминировании

Политика Трампа может вызвать сопротивление внутри США

Украине не стоит ждать прекращения огня в 2025 году

Трамп пока не достиг значительных результатов во внешней политике, в частности в решении вопросов, связанных с Китаем, Ираном и войной России против Украины. Его намерения достаточно очевидны - стремление к гегемонии или политическому и экономическому доминированию. Журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду отметил, что Трамп пытается кардинально изменить глобальный порядок, однако делает это путем уничтожения мягкой силы США.

По его словам, примером является ликвидация USAID - организации, которая влияла на гуманитарные инициативы по всему миру. Вследствие этого программа фактически прекратила существование, и 40 миллиардов долларов больше не выделяются на подобные акции.

Вместо этого остается лишь торговая война, что, по мнению эксперта, приведет к разрыву международных отношений и усилению недоверия к США.

"Например, один из первых результатов, к которому привела политика Трампа, - рост рубля в России относительно доллара. Если при Байдене доллар стоил более 100 рублей, то теперь чуть больше 80. К тому же выросли цены в самих США", - сказал аналитик.

Журналист отмечает, что приход к власти в демократической стране политика фашистского типа неизбежно вызовет сопротивление. В США этот процесс уже начался, поскольку страна является скорее конфедерацией, где штаты имеют значительный суверенитет, и подавить его, как это произошло в регионах России, невозможно.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, почему Трампу не удастся заставить Путина пойти на мир в Украине:

В отличие от России, где Путин легко превратил государство в фашистский режим, США имеют глубокие демократические корни. Россия же никогда не была демократической страной и имела предпосылки для становления тоталитарного режима, а попытки демократизации в начале 1990-х были быстро остановлены.

"Более того, США - вооруженная страна, и беззаконие, как в отношении граждан России, там не пройдет. Вторая поправка к Конституции - свободное ношение оружия - является одной из основ американской демократии. Мы увидим сопротивление, которое подавить так просто не получится", - сказал Яковенко.

Относительно войны в Украине, Яковенко отмечает, что в 2025 году прекращения огня ожидать не стоит. Он сомневается, что Трампу удастся заставить Путина пойти на мир, ведь российский диктатор не заинтересован в прекращении войны.

"В арсенале Трампа есть инструменты для того, чтобы заставить Путина завершить войну, но на деле применять их он явно не собирается", - резюмировал он.

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Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США настаивают на том, чтобы Украина согласилась отказаться от части своих территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц, сообщает ABC News. По его словам, мирное соглашение также предусматривает договоренность по добыче полезных ископаемых и закрепление территориальных уступок Украины.

Готовятся переговоры между представителями Украины, США и РФ. Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Путин проведут личную встречу уже на следующей неделе. По словам спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, Путин якобы "принимает философию" Трампа и стремится к завершению войны, тогда как сам американский президент рассчитывает на ее окончание "в течение недель".

Однако журналист и социолог Игорь Яковенко отмечает, что Трамп, пытаясь продвинуть так называемое перемирие, стремится продемонстрировать любые внешнеполитические успехи за время своего пребывания в Белом доме. В то же время Путин не намерен прекращать огонь или заключать реальный мир.

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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