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Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

Ангелина Подвысоцкая
16 марта 2025, 17:40обновлено 16 марта, 18:24
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Новым начальником Генерального штаба ВСУ стал генерал-майор Андрей Гнатов.
Андрей Гнатов, ВСУ
Андрей Гнатов стал новым начальником Генштаба ВСУ / Колаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Википедия

Что известно:

  • Зеленский уволил Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ
  • Новым начальником Генштаба ВСУ стал Андрей Гнатов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генерального штаба ВСУ. Об этом говорится в тексте его указа №169/2025.

указ зеленского
Зеленский уволил Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ / фото: скриншот

В следующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что новым начальником Генштаба ВСУ назначен генерал-майор Андрей Гнатов, который до этого занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

видео дня
указ зеленского
Андрей Гнатов стал новым начальником Генштаба ВСУ / фото: скриншот

В Генштабе ВСУ заявили, что такие кадровые изменения произошли с целью улучшения качества управления войсками. Ожидается, что Гнатов будет работать над повышением эффективности управленческой вертикали ВСУ. Он будет заниматься реорганизацией и внедрением корпусной структуры.

"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - говорится в сообщении.

Что касается генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича, то он продолжит службу в должности Генерального инспектора Минобороны Украины.

"Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Андрей Гнатов имеет более 27 лет военного опыта. Ранее он командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ.

Уже бывший начальник Генштаба ВСУ Баргилевич будет заниматься контролем за соблюдением военных стандартов и укреплением воинской дисциплины.

"Он остается в команде. Сегодня его экспертиза необходима для реформирования Главной инспекции и внедрения современных механизмов контроля в Силах обороны, что позволит повысить дисциплину, оперативность и боеспособность наших войск. Изменения продолжаются. Укрепляем армию ради победы", - заявил Умеров.

Кто такой Андрей Гнатов

Ранее Главред рассказывал о том, что Андрей Гнатов пришел в обновленный Генштаб Александра Сырского зимой 2024 года. До этого военный был на должности заместителя командующего войсками ОК "Юг".

Он окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году и был одним из офицеров, которые формировали подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым. В 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. 3 2018-м - с созданием командования Морской пехоты - был назначен командиром все той же 36 бригады, которую возглавлял вплоть до 2021 года. Эта бригада была сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Сам Гнатов также служил на полуострове еще как молодой офицер.

В период полномасштабного вторжения Гнатов возглавил штаб и стал заместителем командующего ОК "Юг". Затем заменил генерала Дмитрия Марченко, возглавив оборону Николаева. В июне 2022 года получил звание и шеврон бригадного генерала. Весной 2023 года вместе с Сырским был приобщен к ведению боев за Бахмут.

Андрей Гнатов был награжден Крестом боевых заслуг, Орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За военную службу Украине".

Известно, что 24 июня 2024 года Зеленский назначил Гнатова в начале нового командующего Объединенных сил ВСУ. Это произошло на фоне скандала вокруг генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого военные обвиняли в больших потерях личного состава и подозревали в возможных связях с РФ.

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Владимир Зеленский Генштаб ВСУ Андрей Гнатов
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