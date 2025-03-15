Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

Миссия Трампа невыполнима, у него есть только один реальный рычаг давления на Путина, считает Игорь Яковенко.

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Мира в 2025 году не будет, Путин не настроен даже на тридцатидневное прекращение огня – Яковенко / Главред

Президент США Дональд Трамп, вопреки убеждениям Украины и Европы, продолжает верить в готовность России завершить развязанную Кремлем войну. Киев и Вашингтон согласовали инициативу, направленную на временное прекращение огня на 30 дней. Но Владимир Путин выдвинул неприемлемые условия и фактически отказался от этой идеи. Москва в очередной раз показывает, что заинтересована исключительно в заморозке войны, в рамках которой собирается взять паузу, чтобы впоследствии возобновить войну.

В интервью Главреду журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко рассказал, возможно ли 30-дневное прекращение огня в российско-украинской войне, объяснил, как Украина могла бы уничтожить оккупационную армию в течение этого года, оценил возможность завершения войны в 2025-м, и назвал главный фактор потенциального раскола режима Путина.

Предложение Соединенных Штатов о прекращении огня в Украине на 30 дней, похоже, терпит крах. Мы видим, что Владимир Путин отказывается идти на такой шаг, и это было вполне предсказуемо. Как вы оцениваете ситуацию? Чего следует ожидать в дальнейшем?

В этой ситуации есть как положительные, так и отрицательные моменты.

Я считаю сверхуспешными переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, потому что они перевернули тяжелую страницу, которая появилась после встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Последствия в виде прекращения обеспеченных Байденом поставок вооружений и предоставления разведданных удалось преодолеть.

Украина приняла абсолютно правильное решение, когда отказалась от предварительных условий и согласилась на предложения Соединенных Штатов Америки. Решение было верным, потому что в результате Киев получил возобновление военной помощи: поставки через польскую границу уже идут, а обмен разведданными восстановлен в полном объеме. В общем, отношения нормализовались. Это блестящий результат переговоров в Джидде.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, почему Трампу не удастся заставить Путина пойти на мир в Украине:

Однако сама идея о прекращении огня на 30 суток, на мой взгляд, мертворожденная, и ответ Путина был абсолютно ожидаемым. Его помощник Ушаков дал даже более честный ответ, когда просто сказал, что условия инициативы не устраивают Россию. Конечно, Путин так говорить не может, поэтому он сначала похвалил Трампа, а затем добавил, что, мол, мы согласны, но есть нюансы. От Путина прозвучала классика: мы согласны, но нет.

Это отказ, завуалированный под согласие. Потому что дальше он выдвинул такие условия перемирия, которые для Украины категорически неприемлемы. И когда Путин назвал прекращение поставок вооружений в качестве условия Москвы, он подразумевал необходимость разрешения основной для себя проблемы, которую он видит в независимости Украины. Здесь можно привести еще много цитат, позиция Путина хорошо известна. Поэтому, к огромному сожалению, от прекращения огня и перемирия мы крайне далеки.

Украина достигла блестящего результата на переговорах со Штатами в Саудовской Аравии и восстановила отношения с Вашингтоном – Яковенко / Telegram-канал А. Ермака

Кроме того, трудно представить, как можно реализовать идею 30-дневного прекращения огня, когда на линии фронта, протяженностью 2000 километров, с одной стороны сидят в окопах свыше 600 тысяч российских оккупантов, а с другой – бойцы Вооруженных сил Украины. Тяжело вообразить, что не будет нарушений режима прекращения огня. Еще до полномасштабной войны были различные варианты прекращения огня и фиксировалось несколько тысяч нарушений. Причем тогда не было такой концентрации войск и настолько гигантской линии фронта.

И даже если возникнет фантастическая ситуация, в рамках которой Трампу удастся каким-то образом заставить Путина пойти на прекращение огня, я не верю, что что-то из этого получится. Сотни тысяч вооруженных людей по-прежнему будут сидеть в окопах. Их что, отпустят по домам? Нет, конечно. И среди более 600 тысяч российских оккупантов найдется немало тех, которые будут думать примерно следующее: это Путин решил прекратить огонь, а у меня свои счеты с этими "бандеровцами", которые убили моих побратимов. С украинской стороны также найдутся люди, побратимов которых убили, и они захотят продолжить войну.

Учитывая опыт предыдущих перемирий, будут массовые нарушения. К тому же непонятно, кто будет контролировать процесс прекращения огня, определять, какая сторона его нарушила, и, самое главное, какие будут санкции за нарушения. Во время войны, которая началась в 2014 году, к примеру, была миссия ОБСЕ, занимавшаяся этими вопросами.

"Работу" миссии ОБСЕ мы хорошо помним.

Да, мы помним, что это было издевательство над здравым смыслом. Но здесь ситуация усугубляется еще и совершенно другими масштабами войны. Тогда линия фронта была на порядок меньше, а сейчас, на линии фронта в 2 тысячи километров, сложно будет что-то фиксировать, поэтому следует ожидать масштабных нарушений. Все начнут обвинять друг друга и в результате процесс будет сорван.

Идея перемирия является фантастичной, фейковой и мертворожденной потому, что Путину это не нужно. Для Украины каждый день прекращения огня – сохранение жизней. Путина такие ценности не интересуют, он прекрасно себя чувствует, даже несмотря на тяжелое положение в экономике. Люди в России стали жить хуже, но Путину до этого нет дела, поскольку он настроен на продолжение войны.

Даже если Трамп уговорит Путина на прекращение огня, процесс будет сорван – Яковенко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Я думаю, что инициатива с перемирием – попытка Трампа показать хотя бы хоть что-то за период своего президентства. Ведь на самом деле никаких результатов у него пока нет. Его идея переселить 2 миллиона палестинцев, видимо, на другую планету, поскольку на планете Земля принимать их никто не собирается, абсолютно абсурдная. Идея превращения Канады в 51-й штат США – тоже абсурд, очевидно, что этого не будет. То же самой и с Гренландией, жители которой не хотят становиться частью Соединенных Штатов.

Существует ряд проблем и во внутренней политике. Не буду сейчас их все разбирать – лишь отмечу, что торговая война со всем миром уже привела к серьезному подорожанию продуктов, электроэнергии и топлива в США. И все эти сложности будут нарастать.

Так что Трамп продолжает настаивать на прекращении огня в Украине, потому что у него везде "вилы", и нужно любой ценой додавить какую-то "сделку". К слову, сама терминология вызывает вопросы: идет война, а Трамп собирается заключать "сделки". Вряд ли можно представить, чтобы во время Второй мировой войны Черчилль предложил бы заключить "сделку" Гитлеру, Сталину, или еще кому-то.

Уровень цинизма зашкаливает, да и политики уже не те.

Вы правы, политики уже не те. Но здесь я бы акцентировал внимание на том, что речь идет о кардинальном повороте в мировой политике. В двух ядерных державах к власти пришли фашисты. С одной стороны – фашист Путин, который за 25 лет власти построил в России полноценный фашистский рейх, а с другой – фашист в чистом виде у власти в демократических США. Взгляды Трампа мало чем отличаются от мировоззрения Путина – такое же имперство, право сильного, ненависть к либералам и либерализму, и прежде всего, к демократическим странам Европы. Это все признаки фашизма. Произошла уникальная в истории человечества ситуация, когда в такой демократической стране, как США, к власти пришел фашизм. Впрочем, это уже общемировая проблема.

Что касается Украины, еще раз хочу подчеркнуть правильный шаг Киева, который позволил перевернуть тяжелую после столкновения в Овальном кабинете страницу. Но все, что мы сейчас наблюдаем, является крушением идеи Трампа по установлению мира. Думаю, миссия Трампа невыполнима, но ему нужно время, чтобы это осознать.

Мы наблюдаем крушение миссии Трампа установить мир в Украине, но он пока этого не осознает, полагает Яковенко / фото: скриншот из видео

Белый дом наверняка понимает, что ситуация тупиковая. Как в этой ситуации будет действовать Вашингтон? Есть ли сегодня у Трампа реальные рычаги влияния на Путина?

Я не уверен в том, что лично Трамп понимает тупиковость ситуации. Но залезать в голову Трампу – дело сложное и не очень гигиеничное, поэтому воздержусь.

У Трампа, очевидно, есть рычаги влияния на Путина. Рычаги – на складах Пентагона. Имею ввиду 7 тысяч ракет Tomahawk, несколько тысяч самолетов F-16, F-35 и другие вооружения. Была бы политическая воля, можно было бы передать Украине хотя бы тысячу "Томагавков" и около 500 истребителей. А за штурвалы самолетов посадить американских летчиков – добровольцев, пенсионеров или отставников. И такой шаг мог бы кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Это реальный переход к миру, потому что серьезное американское вооружение на балансе Украины, в том числе и дальнобойные ракеты, способно уничтожать российские войска, заводы, склады, НПЗ и другие военные объекты. С таким оружием Вооруженные силы Украины, конечно, не сразу, но в течение 2025 года уничтожили бы военную машину России.

Но, очевидно, у Трампа нет стремления реализовать такой сценарий. Трамп мыслит совершенно другими категориями: у него в голове "сделка" и тарифы. Трамп собирается "душить" Путина тарифами, запуская серьезные таможенные барьеры на продажу товаров. Он может нанести серьезные удары по экономике России, особенно если всерьез решится уничтожить теневой танкерный флот. Но далеко не факт, что Трамп пойдет на такой шаг.

Реальный рычаг давления на Путина – предоставление Украине оружия, при помощи которого она сможет победить врага. Однако Трамп об этом не говорит. Если в рамках избирательной кампании он произносил фразу "завалю Украину оружием" (в случае провала договоренностей с РФ о прекращении огня, - ред.), то после прихода на пост президента это уже не звучит. Конечно, мы понимаем, что Трамп – человек непредсказуемый, и неопределенность заставляет нас надеяться на принятие им адекватных мер. Впрочем, надежды на это мало.

Тем более, мы еще не знаем, чем закончатся неизбежные переговоры Трампа и Путина. Не исключаю, что Путин сможет убедить Трампа в "законности" своих требований, поскольку сам Трамп предпринимает попытки по лишению независимости суверенных стран. Ведь Трампу с точки зрения психологии и политики ближе Путин, чем европейские лидеры или Зеленский.

Трамп мог бы дать Украине больше оружия, и тогда ВСУ разгромили бы российские войска уже в этом году – Яковенко / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ВСУ

Выше вы отметили, что Трамп пока не достиг каких-либо результатов во внешней политике. Действительно, у него еще нет достижений в решении вопросов Китая, Ирана, и войны России против Украины. К тому же внешнеполитический курс США при Трампе вызывает недоумения. Как вы думаете, в чем стратегия Трампа? Чего он хочет добиться?

На самом деле намерения Трампа более-менее понятны. Он хочет гегемонии или определенного политического и экономического доминирования. Трамп стремится полностью перевернуть глобальную шахматную доску. Причем он делает это, как ни странно, за счет ликвидации мягкой силы, что показал пример с уничтожением USAID, которая влияла на гуманитарные акции по всему миру. Программы фактически уже нет и 40 миллиардов долларов на подобные акции больше не тратится. Остается торговая война. Подобные меры приведут лишь к разрыву отношений и росту недоверия к Соединенным Штатам Америки.

К примеру, один из первых результатов, к которому привела политика Трампа – рост рубля в России по отношению к доллару. Если при Байдене доллар стоил свыше 100 рублей, то теперь чуть более 80. К тоже же выросли цены в самих США.

Впрочем, приход к власти в демократической стране политика фашистского типа неизбежно приведет к тому, что страна начнет сопротивляться. И Соединенные Штаты уже начинают сопротивляться, поскольку это, по сути, даже не федерация, а конфедерация, в которой суверенитет штатов очень велик и раздавить его, как в регионах России, не удастся. Это не Россия, где Путину легко удалось превратить страну в фашистский рейх. Россия никогда не была демократией и имела предпосылки для того, чтобы стать фашистским рейхом. А попытки сделать из нее демократическую страну в начале 1990-х были быстро остановлены.

Более того, США – страна, которая вооружена, и беспредел, как по отношению к гражданам России, там не пройдет. Вторая поправка к Конституции – свободное ношение оружия – является одной из основ американской демократии. Мы увидим сопротивление, которое подавить так просто не получится.

Возвращаясь к войне в Украине, следует сказать, что в ближайшее время, по крайней мере в 2025 году, прекращения огня не будет. Не думаю, что Трамп сможет "утрамбовать" Путина, вряд ли ему это удастся. Путин не хочет прекращать войну. В арсенале Трампа есть инструменты для того, чтобы принудить Путина завершить войну, но на деле применять их он явно не собирается.

Только тяжелое военное поражение приведет к расколу в Кремле, убежден Игорь Яковенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Как в России относятся к идее прекращения огня? Насколько я понимаю, есть множество групп, которые настроены продолжать войну. Способны ли отдельные силы в Кремле мобилизовать эти группы, и устроить дестабилизацию в стране в случае перемирия?

В России доминирует партия войны. Партия мира существует, но до последнего времени она была практически в подполье, ее представители не могли даже выйти на публику. Подобные идеи вообще были уголовно наказуемы, но с приходом Трампа, когда стала распространяться идея о том, что, дескать, Трамп наш и мы с Америкой теперь весь мир нагнем, партия мира стала себя проявлять. Но у руля по-прежнему партия войны, и возглавляет ее – Путин. Партия войны доминирует в телевизоре, голове Путина и его ближайшем окружении.

Безусловно, значительная часть чиновников и олигархов хотела бы мира, но для того, чтобы вернуться в довоенное время, когда удавалось воровать в России, а тратить в Европе.

Раскол в партии войны все-таки возможен?

Дерьмо не раскалывается. Болото надо очень сильно подморозить, чтобы оно раскололось. Процесс крайне далек от завершения. Чтобы в России произошел раскол, нужно только тяжелое военное поражение. Но до него пока далеко. Поэтому раскола пока нет.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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