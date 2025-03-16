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Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

Ангелина Подвысоцкая
16 марта 2025, 19:39
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Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Температура воздуха опустится до -2 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 17 марта
  • Где температура воздуха опустится до -8 градусов
  • Где ожидаются дожди и снег

Погода в Украине 17 марта будет снежной, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 марта на западе и севере будет мокрый снег. Температура воздуха ночью может упасть до -3...-8 градусов. Также ожидается сильный ветер. Потепление начнет возвращаться в Украину уже с 22-23 марта.

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Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 17 марта
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: ventusky

Погода 17 марта

В Украине 17 марта будет облачно с прояснениями. В южных и восточных областях ожидаются дожди. На территории западных, северных, Винницкой и Черкасской областей будет мокрый снег. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных и северных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 17 марта в Украине будет местами очень холодной. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +7...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+4 градусов.

погода 17 марта
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: meteoprog

Погода 17 марта в Киеве

В Киеве 17 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 марта
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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