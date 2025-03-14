В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Температура воздуха там опустится до +2 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 марта

Где температура воздуха опустится до +2 градусов

Где ожидаются дожди, снег и сильные порывы ветра

Погода в Украине 15 марта будет дождливой и даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение 17 марта в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин. К тому же 14-16 марта в Закарпатской области ожидается начальный выход воды на пойму в нижних течениях р. Боржава.

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В западных областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за дождя и мокрого снега. Там объявили І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 15 марта в Украину придет похолодание. На севере температура воздуха опустится до +3...+9 градусов. На остальных территориях потеплеет до +20 градусов.

В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю страну. Из-за резкого похолодания на западе и севере ожидается мокрый снег. В воскресенье температура воздуха может упасть до +2...+5 градусов.

На следующей неделе в Украину вернутся даже "минусы". Новое потепление придет в регионы с конца следующей недели, 22-23 марта.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 марта

В Украине 15 марта будет облачно. В западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. В северных и центральных областях будут дожди. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью и днем 5-10° тепла (в Ровенской, Волынской и Львовской областях 2-7° тепла); на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°, на юге и востоке страны до 22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 15 марта в Украине будет достаточно теплым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +4...+13 градусов.

Погода 15 марта в Киеве

В Киеве 15 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью и днем 5-10° тепла; в Киеве ночью и днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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