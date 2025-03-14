Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
14 марта 2025, 19:32
2569
Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Температура воздуха там опустится до +2 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 15 марта
  • Где температура воздуха опустится до +2 градусов
  • Где ожидаются дожди, снег и сильные порывы ветра

Погода в Украине 15 марта будет дождливой и даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение 17 марта в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин. К тому же 14-16 марта в Закарпатской области ожидается начальный выход воды на пойму в нижних течениях р. Боржава.

видео дня

В западных областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за дождя и мокрого снега. Там объявили І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 15 марта в Украину придет похолодание. На севере температура воздуха опустится до +3...+9 градусов. На остальных территориях потеплеет до +20 градусов.

В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю страну. Из-за резкого похолодания на западе и севере ожидается мокрый снег. В воскресенье температура воздуха может упасть до +2...+5 градусов.

На следующей неделе в Украину вернутся даже "минусы". Новое потепление придет в регионы с конца следующей недели, 22-23 марта.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 марта

В Украине 15 марта будет облачно. В западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. В северных и центральных областях будут дожди. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью и днем 5-10° тепла (в Ровенской, Волынской и Львовской областях 2-7° тепла); на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°, на юге и востоке страны до 22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 15 марта в Украине будет достаточно теплым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +4...+13 градусов.

Погода 15 марта в Киеве

В Киеве 15 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью и днем 5-10° тепла; в Киеве ночью и днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

Читайте также:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

20:40Украина
"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

20:26Политика
"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:25Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Последние новости

20:40

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

20:39

"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

20:27

Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

20:26

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронтеВидео

20:25

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
20:17

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

19:59

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

19:56

Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

19:53

Курская операция достигла своей цели - Зеленский

Реклама
19:32

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

19:18

Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

19:10

О "временном прекращении огня" и мирном процессемнение

19:08

Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

19:05

"У нас хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений

18:45

Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

18:41

Охранник Порошенко привез 38 миллионов евро из Москвы за три дня до выборов: российские деньги могли предназначаться для скупки голосов, - эксперт

18:22

"Переговоры закрыты": Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

18:13

"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

18:05

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многихВидео

17:35

Когда можно сажать клубнику: неожиданная хитрость гарантирует урожай

Реклама
17:32

Камалия показала, от кого в постели получает "море нежности"

17:18

Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига

16:41

В Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна ГанулаФото

16:37

Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему

16:37

Пугачева спела с украинцами: Россия бьется в истерике

16:28

"Хорошие шансы завершить войну": Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

16:27

Путин отправил "сигнал" Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

16:17

Блондинка с короткой стрижкой: как сейчас выглядит звезда "Не родись красивой"

16:08

Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над "і", какой чай полезнее

15:51

Вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается: Рютте удивил заявлением

15:47

Притянете к себе удачу и крепкое здоровье: что нужно сделать 15 марта, приметы

15:32

Будет таять во рту: самый простой рецепт вкусного десерта из детства

15:14

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

15:08

Враг контратакует на Донетчине: обозреватель назвал следующую цель РФ

14:49

Результат удивит опытных садоводов: как посеять газонную траву на старую

14:45

Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фараВидео

14:28

Снег и резкое похолодание: синоптик сказала, когда в Украине изменится погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталья Могилевская упала во время концерта

13:50

Сливочное масло будет свежим месяцами: в каком необычном месте хранить продукт

13:21

Что может забивать память телефона: неожиданный ответ

Реклама
13:17

Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

13:00

На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и УкраинуВидео

12:48

После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

12:38

Деньги будут "течь рекой": где дома разместить денежное дерево

12:34

Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту ГанулуВидео

12:24

Путин может принять предложение Трампа о перемирии: дипломат назвал условие

12:02

До конца 2025: раскрыт сценарий, при котором Европа вступит в войну в Украине

11:40

Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

11:33

Вырастет размером с кулак: чем подкормить чеснок весной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять