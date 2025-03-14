Снег и резкое похолодание: синоптик сказала, когда в Украине изменится погода

В некоторых областях Украины ожидается временное образование снежного покрова.

https://glavred.info/synoptic/sneg-i-rezkoe-poholodanie-sinoptik-skazala-kogda-v-ukraine-izmenitsya-pogoda-10647233.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на выходных в Украине

В каких областях может выпасть снег

Уже на выходных стоит ждать изменения погоды. Украину накроет новая свежая воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого ожидается существенное похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в субботу, 15 марта, в западных областях и в большинстве северных температура воздуха составит в течение дня +3...+9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще ожидается +12...+20 градусов.

видео дня

Однако, уже в воскресенье, 16 марта, тепло останется только на юге и юго-востоке Украины.

Погода в Украине / фото: Наталья Диденко

"В понедельник, 17-го марта, похолодание охватит всю нашу территорию. Из-за такого существенного похолодания завтра, 15-го марта, дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождь. В южной части Украины и на юго-востоке 15-16 марта осадков не предвидится", - подчеркнула синоптик.

Погода в Киеве на выходные

В Киеве в субботу есть вероятность небольшого дождя, в воскресенье - без существенных осадков.

Также, в субботу в столице постепенно будет холодать от +10...+12 до +5...+7 градусов, а уже в воскресенье столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов.

Диденко также добавила, что вся следующая рабочая неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и слабыми небольшими "плюсами" в дневные часы. Теплеть начнет ближе к 22-23 марта.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

В то же время, как сообщает Укргидрометцентр, 15-16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег. Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается временное образование снежного покрова, высотой 3-10 см, местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, погода в Украине 14 марта будет дождливой. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред