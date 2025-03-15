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Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптик назвала точную дату

Марина Фурман
15 марта 2025, 15:17
316
Вся следующая рабочая неделя в Украине будет еще холодной.
Белка
Прогноз погоды на 16 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине потеплеет
  • Какой будет погода 16 марта

В Украину пришло похолодание, которое местами сопровождается мокрым снегом и низкими температурами. Однако вскоре весеннее тепло снова вернется. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, вся следующая рабочая неделя в Украине также будет холодной, "с "минусами" ночью и небольшими "плюсами" в дневные часы".

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В то же время на юге и юго-востоке 16 марта будет держаться еще теплая погода, ожидается +15...+22 °С.

"В центре уже явно холоднее погода, +5...+9 °С, однако на Днепропетровщине и Полтавщине завтра еще побудут +9...+13 °С", - сообщила Диденко.

А в западных и северных областях в течение дня воскресенья ожидается +3...+7 °С.

Также в воскресенье, 16 марта, на юге, востоке и в центральных областях ожидаются дожди или даже мокрый снег.

В Киеве в воскресенье дождь с мокрым снегом возможен ночью. Синоптик добавляет, что в столице столбики термометра опустятся до 0 °С ночью, а днем ожидается +3...+5 °С

Потеплеет в Украине, по ее данным, не раньше следующих выходных, примерно с 20 марта.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

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Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение 17 марта в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там предупредили о 3 уровне опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

Ранее Диденко сообщала, уже на выходных стоит ждать изменения погоды. Украину накроет новая свежая воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого ожидается существенное похолодание.

Недавно Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача писал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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