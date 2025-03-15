Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там ожидается 2 градуса мороза.

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Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 марта

Где температура воздуха опустится до -2 градусов

Где ожидаются дожди и снег

Погода в Украине 16 марта будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин. В этих регионах ожидаются дожди с переходом в снег.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 марта на юге и юго-востоке будет теплая погода. Там температура воздуха повысится до +22 градусов. В западных и северных областях будет холоднее всего. Там температура воздуха опустится до +3 градусов. На Приазовье и в Крыму ожидается штормовой ветер со скоростью 15-20 м/с.

В воскресенье в центральных, южных и восточных областях ожидаются дожди. На севере и западе будет снег. Холодная погода продлится в течение недели. 17-18 марта похолодание придет на восток и юг. Ожидается, что теплеть начнет с 20 марта.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: ventusky

Погода 16 марта

В Украине 16 марта будет облачно. Во многих областях Украины ожидаются дожди. На территории северных и западных областей ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед и гололедицу. Ветер будет северо-восточный и северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях от 3° тепла до 2° мороза (на Волыни и Ровенщине до 5° мороза), днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, на крайнем юге до 12°, днем 8-13° тепла, на юге и юго-востоке страны 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 16 марта в Украине будет местами очень холодной. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +16...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -2...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: meteoprog

Погода 16 марта в Киеве

В Киеве 16 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ожидается даже налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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