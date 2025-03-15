Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2025, 19:33
4684
Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там ожидается 2 градуса мороза.
погода
Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 16 марта
  • Где температура воздуха опустится до -2 градусов
  • Где ожидаются дожди и снег

Погода в Украине 16 марта будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин. В этих регионах ожидаются дожди с переходом в снег.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 марта на юге и юго-востоке будет теплая погода. Там температура воздуха повысится до +22 градусов. В западных и северных областях будет холоднее всего. Там температура воздуха опустится до +3 градусов. На Приазовье и в Крыму ожидается штормовой ветер со скоростью 15-20 м/с.

В воскресенье в центральных, южных и восточных областях ожидаются дожди. На севере и западе будет снег. Холодная погода продлится в течение недели. 17-18 марта похолодание придет на восток и юг. Ожидается, что теплеть начнет с 20 марта.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 16 марта
Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: ventusky

Погода 16 марта

В Украине 16 марта будет облачно. Во многих областях Украины ожидаются дожди. На территории северных и западных областей ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед и гололедицу. Ветер будет северо-восточный и северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях от 3° тепла до 2° мороза (на Волыни и Ровенщине до 5° мороза), днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, на крайнем юге до 12°, днем 8-13° тепла, на юге и юго-востоке страны 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 16 марта в Украине будет местами очень холодной. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +16...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -2...+6 градусов.

погода 16 марта
Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: meteoprog

Погода 16 марта в Киеве

В Киеве 16 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ожидается даже налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 16 марта
Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

Читайте также:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:47Фронт
Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:33Синоптик
Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

19:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Курская операция – отход

Курская операция – отход

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Последние новости

20:57

Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" - спикер МИД Украины дал достойный ответ

20:47

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:26

"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 мартаВидео

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

19:00

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоВидео

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

Реклама
18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

17:35

Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

17:19

Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

16:52

Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

16:36

РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

16:28

Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

16:06

Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

15:56

У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

15:45

Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

Реклама
15:25

Ссорились на улице: Потапа с Каменских застукали заграницей

15:18

Весна неожиданно изменит их жизнь: какие ТОП-3 знака зодиака найдут любовь

15:17

Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптик назвала точную дату

15:06

Что посадить на солнечной клумбе: самые засухоустойчивые многолетники

15:04

Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ

14:50

Самые надежные авто с пробегом: эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей

14:47

"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

14:31

Китайский гороскоп на завтра 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

14:24

Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

14:06

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

13:50

Путинистка Кудрявцева сбежала из России и попала в беду

13:42

Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю и требует отказа от вступления Украины в ЕС

13:27

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

13:23

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпускВидео

13:21

"Подарить" территории РФ: эксперт сказал, заставят ли Украину пойти на такой шагВидео

12:45

По губам: журналистка погладила ТрампаВидео

12:42

РФ давит "треугольником наступления": СМИ раскрыли новую тактику оккупантов

12:32

Путин оттягивает время: Стармер сделал заявление о прекращении огня в Украине

12:20

Чем отличаются 2 женщины: только люди с "орлиным зрением" отгадают за 17 секунд

12:03

Остапчук с бывшей женой наконец-то поделили дом

Реклама
11:44

ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного

11:41

Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийстваВидео

11:35

Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

11:21

Уже на 22% больше и это еще не предел: популярный овощ побил рекорд в цене

10:50

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радостьВидео

10:46

Путин может обмануть Трампа: неожиданный прогноз переговоров по УкраинеВидео

10:36

Детонация не утихает, аэропорт закрыт: дроны налетели на важный объект в РФ

10:05

Что на самом деле означает слово "Москва": историк указал на интересный нюансВидео

09:49

Взрывы гремели в половине областей Украины: РФ била баллистикой и дронами

09:48

Мощное лунное затмение в марте 2025: Львам - деньги, Овнам - расставание, Девам - триумфВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять