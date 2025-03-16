В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

В Белом доме переживают из-за того, что освобождение всех оккупированных территорий якобы может привести к Третьей мировой войне.

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Украина будет вынуждена отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Что известно:

США хотят от Украины отказа от части территорий

В США считают, что борьба за все территории приведет к Третьей мировой войне

США пытаются заставить Украину отказаться от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом заявил советник президента США Дональд Трамп по нацбезопасности Майкл Уолтц, сообщает ABC News.

Он также добавил, что мирное соглашение будет включать соглашение о добыче полезных ископаемых. Кроме того, там будет пункт об отказе Украины от части своих земель.

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"Это те компоненты переговоров, которые уже были в 2022 году. И даже до этого. Это будет своего рода территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины", - сказал Уолтц.

В Белом доме утверждают, если Украина будет бороться за возвращение всех оккупированных территорий, то это якобы может перерасти в Третью мировую войну.

"Собираемся ли мы вытеснить всех россиян с каждой пяди (древняя мера длины - ред.) украинской земли, включая Крым? ... Это может перерасти в Третью мировую войну. Мы можем говорить о том, что хорошо и что плохо. Но мы также должны говорить о реальном положении дел на местах. И это то, что мы делаем с помощью дипломатии, челночной дипломатии, непрямых переговоров", - сказал Уолтц.

Возможное перемирие РФ и Украины - главные новости по теме

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится открыто сказать Трампу "нет".

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Кто такой Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии. Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия. Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс. Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость. Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году. После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине. В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он. При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волтц.

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