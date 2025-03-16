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Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный момент

Андрей Ганчук
16 марта 2025, 14:54
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У Трампа везде "вилы", а ситуация внутри Соединенных Штатов будет лишь усугубляться, считает Игорь Яковенко.
Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный момент
Путин не стремится к миру, а Трамп пытается показать хотя бы какой-то результат - аналитик / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента

Кратко:

  • У Трампа проблемы и он хочет показать результат
  • Путин не стремится к прекращению огня или миру в Украине

Американский президент Дональд Трамп пытается продавить так называемое перемирие в Украине, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов за период пребывания в Белом доме. Глава Кремля Владимир Путин, в свою очередь, не настроен ни на прекращения огня, ни на мир. Об этом заявил журналист, социолог Игорь Яковенко.

"Процесс будет сорван"

В интервью Главреду он рассказал о том, что прекращения огня в Украине не будет, поскольку непонятно, как можно гарантировать соблюдение такого режима.

"На линии фронта в 2 тысячи километров, сложно будет что-то фиксировать, поэтому следует ожидать масштабных нарушений. Все начнут обвинять друг друга и в результате процесс будет сорван", - говорит Яковенко.

По его словам, сам Путин на перемирие не настроен.

"Идея перемирия является фантастичной, фейковой и мертворожденной потому, что Путину это не нужно. Для Украины каждый день прекращения огня – сохранение жизней. Путина такие ценности не интересуют, он прекрасно себя чувствует, даже несмотря на тяжелое положение в экономике. Люди в России стали жить хуже, но Путину до этого нет дела, поскольку он настроен на продолжение войны", - считает аналитик.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, почему перемирия в Украине не будет:

Чего добивается Трамп в Украине

Как полагает журналист, Трамп пытается продавить идею с перемирием, чтобы показать хотя бы какие-то достижения на президентском посту.

"Я думаю, что инициатива с перемирием – попытка Трампа показать хотя бы хоть что-то за период своего президентства. Ведь на самом деле никаких результатов у него пока нет. Его идея переселить 2 миллиона палестинцев, видимо, на другую планету, поскольку на планете Земля принимать их никто не собирается, абсолютно абсурдная. Идея превращения Канады в 51-й штат США – тоже абсурд, очевидно, что этого не будет. То же самой и с Гренландией, жители которой не хотят становиться частью Соединенных Штатов", - сказал социолог.

Кроме того, у Трампа проблемы и внутри Соединенных Штатов, причем в перспективе все будет лишь усугубляться.

"Существует ряд проблем и во внутренней политике. Не буду сейчас их все разбирать – лишь отмечу, что торговая война со всем миром уже привела к серьезному подорожанию продуктов, электроэнергии и топлива в США. И все эти сложности будут нарастать", - полагает аналитик.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"У него везде "вилы"

Поскольку политику Трампа проваливается, он пытается добиться хотя бы каких-то достижений в Украине, убежден журналист.

"Так что Трамп продолжает настаивать на прекращении огня в Украине, потому что у него везде "вилы", и нужно любой ценой додавить какую-то "сделку". К слову, сама терминология вызывает вопросы: идет война, а Трамп собирается заключать "сделки". Вряд ли можно представить, чтобы во время Второй мировой войны Черчилль предложил бы заключить "сделку" Гитлеру, Сталину, или еще кому-то", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Возможное перемирие в войне РФ и Украины – главные новости:

Как сообщал Главред, на днях Украина и Соединенные Штаты провели встречи в Джидде, Саудовской Аравии, и договорились о прекращении огня в российско-украинской войне на 30 дней. Реализация идеи зависит от позиции Москвы.

Однако кремлевский руководитель Владимир Путин выдвинул новые "ультиматумы: прекращение мобилизации, подготовки военных и военной помощи Украине от Запада. Дескать, в таком случае РФ согласится на прекращение огня.

Россия готовится официально отказаться от прекращения огня, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, Путин боится прямо сказать Трампу, что не пойдет на перемирие.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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