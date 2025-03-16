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США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

Алексей Тесля
16 марта 2025, 11:59
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Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня, сказал глава МИД.
Сибига, ВСУ
Андрей Сибига прокомментировал перспективы прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: фото: 128 ОГШБр, Главред

Главное:

  • Мир ждет ответа от Москвы на мирное предложение
  • Украина начнет подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта

Администрации президента США Дональда Трампа необходимо оказать давление на Россию, если Москва отклонит предложенное Вашингтоном прекращение огня, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном прекращении огня сроком на 30 дней", - подчеркнул он в интервью NHK.

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При этом глава МИД Украины отметил, что диктатор РФ Владимир Путин хочет войны, и что мир ждет ответа от Москвы на мирное предложение.

Министр сообщил, что украинская сторона начнет подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта протяженностью более 1300 километров.

Сибига уточнил, что Украина проведет консультации с США и другими странами, отчасти потому, что ей может потребоваться участие международного персонала для наблюдения за прекращением огня.

Он назвал Японию "самым близким партнером в Азии" и добавил, что хотел бы выразить благодарность Токио за предоставление Украине "постоянной, непоколебимой поддержки с первых минут жестокой российской агрессии".

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Если Россия откажется от временного прекращения огня, должна быть жесткая реакция президента США, отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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