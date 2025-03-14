Путин отправил 'сигнал' Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.

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Путин прислал Трампу сообщение о прекращении огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Кратко:

Путин передал Трампу предложение о прекращении огня в Украине

Кремль сохраняет "осторожный оптимизм" относительно достижения соглашения

Лидер России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в Украине через специального представителя Трампа. Кремль сохраняет "осторожный оптимизм" относительно возможности достижения соглашения. Об этом пишет Reuters.

В ночь на пятницу Путин провел в Москве переговоры со Стивом Уиткоффом - представителем Трампа, во время которых передал ему "дополнительную информацию и сигналы". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, эти данные должны помочь в формировании позиции Трампа относительно будущих шагов по урегулированию войны в Украине.

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Песков также прокомментировал слова советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца, который заявил, что у Вашингтона есть "некоторый осторожный оптимизм" относительно перспектив достижения соглашения. Спикер Кремля согласился с этим и отметил, что "еще многое нужно сделать, но, тем не менее, президент (Путин - Главред) выразил солидарность с позицией господина Трампа".

Для прекращения боевых действий Путин выдвинул несколько ключевых требований:

Официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО.

Признание российского контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины.

Ограничение размера украинской армии.

Ослабление санкций Запада против России.

Проведение президентских выборов в Украине, что Киев пока считает невозможным из-за военного положения.

По словам Пескова, Москва и Вашингтон планируют организовать телефонный разговор между Путиным и Трампом после того, как Виткофф доложит Трампу результаты переговоров в Кремле. Обе стороны считают, что такой разговор является необходимым.

В последние дни в американских СМИ появились сообщения, что российские чиновники выразили нежелание вести переговоры с участием представителя Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога. Однако Песков опроверг эту информацию. Он утверждает, что "абсурдно думать", что Россия может вмешиваться во внутриамериканские дела, и страна-агрессор якобы "не имеет никакого намерения это делать".

"Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет, я здесь вообще не могу это подтвердить", - заявил спикер Кремля.

Прекращение огня - последние новости

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной можно достичь за несколько дней, если Москва согласится. Он подчеркнул, что идеальным сценарием является полное прекращение боевых действий и начало переговоров.

Также заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинские военные не верят в действенность 30-дневного прекращения огня. Он напомнил, что во время АТО/ООС Россия неоднократно нарушала договоренности.

Как сообщал Главред, Кремль добился исключения спецпредставителя США Кита Келлога из переговоров по войне в Украине. По данным NBC News, Путин считает его "слишком близким к Киеву".

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