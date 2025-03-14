Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

Виталий Кирсанов
14 марта 2025, 00:48
423
Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине".
Кит Келлог
Кита Келлога недавно исключили из мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

  • Кремль не хочет участия Келлога в переговорах
  • Келлог остается "ценной частью команды" Трампа

Специальный представитель президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог был исключен из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил о нежелании его участия в них. Об этом NBC News сообщили два источника – в администрации президента США и в России.

По словам российского чиновника, который говорил с NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине".

видео дня

"Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – добавил он.

Чиновник администрации Трампа на условиях анонимности подтвердил NBC News, что Россия не хотела привлекать Келлога к переговорам.

Роль спецпредставителя президента США в дальнейших переговорах о завершении войны России против Украины пока непонятна, констатирует телеканал.

Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт сказал NBC News, что Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками".

При этом, как известно, Келлог отсутствовал на встречах в Саудовской Аравии в феврале и марте, когда США говорили с представителями России и Украины соответственно, хотя такие переговоры входят в его компетенцию.

В то же время в офисе Келлога не ответили на просьбу прокомментировать, почему он не участвовал в переговорах и просила ли Россия, чтобы он не участвовал в них.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

Другие новости:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине новости США война России и Украины Кит Келлог Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

    СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

    00:48Мир
    На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

    На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

    23:42Мир
    Украина представила США свои "красные линии": какая переговорная позиция у Киева

    Украина представила США свои "красные линии": какая переговорная позиция у Киева

    22:22Политика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

    Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

    Гороскоп на сегодня 14 марта: Ракам - счастье, Козерогам - приятная встреча

    Гороскоп на сегодня 14 марта: Ракам - счастье, Козерогам - приятная встреча

    Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

    Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

    Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря: "трусит" больше 10 дней

    Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря: "трусит" больше 10 дней

    Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Последние новости

    02:31

    Угроза "сдачи территорий": Жданов раскрыл худший сценарий для Украины

    01:35

    Что будет, если человек ненадолго откажется от сахара: плюсы и минусы

    01:30

    Крупная подлянка: на Никиту Преснякова подал в суд его близкий друг

    00:48

    СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

    00:44

    "У нас были прекрасные отношения": Трамп заговорил о диалоге с Ким Чен Ыном

    Россия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - СнегиревРоссия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - Снегирев
    13 марта, четверг
    23:47

    "У нас сложности": экс-комик из Квартала-95 высказался про президента Зеленского

    23:42

    На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

    22:58

    ЕС пошел на уступки Венгрии для разблокировки продления санкций против РФ

    22:50

    Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

    Реклама
    22:39

    "Включаю мозг": Екатерина Усик призналась, что происходит в ее браке

    22:22

    Украина представила США свои "красные линии": какая переговорная позиция у Киева

    22:07

    Условия прекращения огня и "нюансы" Путина: главные новости Украины (дайджест)

    21:58

    Лукашенко и Путин пригрозили НАТО ядерной войной и "военными контрмерами"

    21:39

    "Тает, высохла": что происходит с Аллой Пугачевой

    21:37

    "Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

    21:35

    Ошибка, которую делают многие: почему нельзя класть ноутбук на живот

    21:20

    РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

    21:16

    Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх ПутинаВидео

    21:12

    "Я включила звезду": российская певица выгнала Алибасова из номера отеля

    20:56

    Можно ли отдавать свою одежду другим людям: ответ священника

    Реклама
    20:48

    Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в УкраинеВидео

    20:44

    Лолита Милявская покинула РФ - что произошло

    20:29

    Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииВидео

    20:20

    Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих

    20:13

    Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша

    20:10

    "Аннексия Гренландии состоится" – Трамп

    19:46

    Украину накрывает похолодание: регионы будет заливать дождем

    19:41

    "Шпагат для РФ": о чем говорили делегации США и Украины за закрытыми дверями

    19:41

    Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа

    19:36

    От штрафа в 2500 грн до лишения прав: за какое нарушение будут наказывать строже

    19:25

    "США дожмут свою повестку дня": эксперт сказал, на какие уступки может пойти Киев

    19:11

    Почему нельзя смотреть собаке в глаза: четкое объяснение дрессировщика

    19:10

    Путин зажал мёдмнение

    18:22

    Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

    18:08

    Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

    18:00

    "Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

    17:51

    Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

    17:31

    Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

    17:18

    ВСУ могут выйти из Курщины в рамках сделки: какие территории Украина получит взаменВидео

    17:17

    Возле ЗАЭС гремели взрывы: в МАГАТЭ вышли с заявлением о нестабильной ситуации

    Реклама
    17:07

    111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

    17:01

    Теперь официально: Дмитрий Комаров сделал заявление о разводе

    16:58

    2 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать - приметы 14 марта

    16:55

    Секретный сын Лукашенко показался в Москве: как он выглядит

    16:50

    "Путину придется выбирать": в ОП спрогнозировали результаты переговоров США с РФ

    16:42

    РФ не удастся использовать Покровск, как аргумент во время переговоров - эксперт

    16:12

    Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют СШАВидео

    15:59

    Россия будет усиливать давление: эксперт назвал опасное направление фронтаВидео

    15:50

    "Худший дом" в окрестностях стал настоящей жемчужиной: весь ТикТок в восторге

    15:22

    США не могут выступать против ударов ВСУ по России: Шейтельман объяснил почемуЭксклюзив

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Война с Россией
    Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Операция в Курской области
    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять