СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

Кратко:
- Кремль не хочет участия Келлога в переговорах
- Келлог остается "ценной частью команды" Трампа
Специальный представитель президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог был исключен из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил о нежелании его участия в них. Об этом NBC News сообщили два источника – в администрации президента США и в России.
По словам российского чиновника, который говорил с NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине".
"Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – добавил он.
Чиновник администрации Трампа на условиях анонимности подтвердил NBC News, что Россия не хотела привлекать Келлога к переговорам.
Роль спецпредставителя президента США в дальнейших переговорах о завершении войны России против Украины пока непонятна, констатирует телеканал.
Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт сказал NBC News, что Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками".
При этом, как известно, Келлог отсутствовал на встречах в Саудовской Аравии в феврале и марте, когда США говорили с представителями России и Украины соответственно, хотя такие переговоры входят в его компетенцию.
В то же время в офисе Келлога не ответили на просьбу прокомментировать, почему он не участвовал в переговорах и просила ли Россия, чтобы он не участвовал в них.
Прекращение огня в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.
На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.
Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
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