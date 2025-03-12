"Хромает, добавляя путаницы": США отстранили переговорщика по Украине - Politico

Официально Белый дом отстранение Кита Келлога не признаёт.

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Кит Келлог не принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

Куда делся Кит Келлог

Почему генерала могли отстранить от переговоров по Украине

Что говорят в Белом доме

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог якобы в значительной степени отстранен от переговоров о завершении войны в Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных собеседников из администрации Трампа. Официально Белый дом отстранение Келлога не признаёт.

Как пишет издание, центральное место в переговорах с украинцами и россиянами занимает госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волтц и посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Ярким примером являются переговоры в Саудовской Аравии, в которых не принимал участие Кит Келлог. По словам некоторых должностных лиц из администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике, отсутствие Келлога подтверждает, что его отстранили.

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"Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уже есть слишком много руководителей, а также Виткофф, которые пытаются сыграть роль героя после окончания войны. Келлог хромает, добавляя путаницы насчет того, кто что делает", – сказал один из представителей администрации Трампа.

В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюит отрицает отстранение Келлога. Он назвал генерала "важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками".

"Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению", - сказал Хьюит.

Представитель Белого дома Анна Келли тоже заверила, что выполнение четких указаний Трампа о прекращении российско-украинской войны является обязательством Келлога.

Переговоры Украины и США в Саудовcкой Аравии

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

На переговорах делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия.

В Белом доме переговоры Украины и США назвали "продуктивными".

Глава ОП Ермак заявил, что на следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня.

Тем временем официальная позиция Кремля по этому вопросу пока неизвестна.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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