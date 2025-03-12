Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Хромает, добавляя путаницы": США отстранили переговорщика по Украине - Politico

Анна Ярославская
12 марта 2025, 11:12
150
Официально Белый дом отстранение Кита Келлога не признаёт.
Кит Келлог, переговоры в Саудовской Аравии
Кит Келлог не принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

  • Куда делся Кит Келлог
  • Почему генерала могли отстранить от переговоров по Украине
  • Что говорят в Белом доме

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог якобы в значительной степени отстранен от переговоров о завершении войны в Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных собеседников из администрации Трампа. Официально Белый дом отстранение Келлога не признаёт.

Как пишет издание, центральное место в переговорах с украинцами и россиянами занимает госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волтц и посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Ярким примером являются переговоры в Саудовской Аравии, в которых не принимал участие Кит Келлог. По словам некоторых должностных лиц из администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике, отсутствие Келлога подтверждает, что его отстранили.

видео дня

"Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уже есть слишком много руководителей, а также Виткофф, которые пытаются сыграть роль героя после окончания войны. Келлог хромает, добавляя путаницы насчет того, кто что делает", – сказал один из представителей администрации Трампа.

В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюит отрицает отстранение Келлога. Он назвал генерала "важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками".

"Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению", - сказал Хьюит.

Представитель Белого дома Анна Келли тоже заверила, что выполнение четких указаний Трампа о прекращении российско-украинской войны является обязательством Келлога.

Переговоры Украины и США в Саудовcкой Аравии

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

На переговорах делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия.

В Белом доме переговоры Украины и США назвали "продуктивными".

Глава ОП Ермак заявил, что на следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня.

Тем временем официальная позиция Кремля по этому вопросу пока неизвестна.

Другие новости:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины Кит Келлог Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман

12:00Интервью
"Россия теряет козырь": раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе

"Россия теряет козырь": раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе

11:28Украина
Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

10:27Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

"Изгородь в три этажа": как живет Алла Пугачева на Кипре

"Изгородь в три этажа": как живет Алла Пугачева на Кипре

Последние новости

12:00

Гадает перед концертами: Дмитрий Монатик рассказал про личную примету

11:28

"Россия теряет козырь": раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе

11:28

"Путину трудно": агентство Reuters узнало об отношении Кремля к прекращению огня

11:20

Звезда "С Легким паром" путинистка Талызина тяжело больна

11:12

Китайский гороскоп на завтра 13 марта: Собакам - ошибки, Лошадям - травмы

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
11:12

"Хромает, добавляя путаницы": США отстранили переговорщика по Украине - Politico

10:49

Возобновление военной помощи США: в Польше ответили, едет ли оружие в Украину

10:27

Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

10:19

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Реклама
10:00

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадалиФото

09:35

Британия была "за кулисами" переговоров: стали известны детали плана перемирия

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

09:29

"За растрату госсредств": Саакашвили в Грузии получил новый срок

08:32

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

08:25

Некоторые украинские бригады вышли из Курской области – Forbes

08:10

Иначе и быть не могло: Трамп и его люди начали давить на Путинамнение

08:03

В Кривом Роге - серия взрывов, есть "прилет" и пожар: все подробности

07:37

Дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков: есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

07:23

Результаты переговоров в Саудовской Аравии: успех Украины и дилемма для путинамнение

Реклама
07:10

Где спрятаны 4 кота: только "настоящий детектив" найдет их за 12 секунд

06:49

Стало известно, обсуждали ли в Джидде отставку Зеленского и выборы в Украине

06:10

Как два агрессивных престарелых маразматика мечтают изменить мирмнение

05:58

Гороскоп на завтра 13 марта: Тельцам - вознаграждение, Девам - хорошие новости

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти человека из будущего

05:03

После прекращения огня в Украине РФ может напасть на Европу - аналитикЭксклюзив

04:30

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

04:02

Американцы выступили против: у Трампа начались проблемы внутри СШАВидео

03:30

12 марта: какой церковный праздник, приметы, как привлечь достаток в дом

03:00

Задача для самых глазастых: найдите 2 отличия в картинках свинки Пеппы за 7 сек

02:18

Сможет ли Украина сбивать ракеты РФ без помощи США: Жданов ответилВидео

01:51

В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине

01:30

Оскароносный Майкл Дуглас высказался про попытки Трампа "умиротворить" РФ

00:46

Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

00:04

Карьера пойдет на взлет: 3 знака Зодиака, которых ждет успех в 2025 году

11 марта, вторник
23:35

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:32

США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

23:20

"Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

23:03

"Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

22:41

Победительница Холостяка-13 высказалась про роман с Вадимом Олейником

Реклама
22:40

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говоритьВидео

22:33

РФ ответила на переговоры о мире ударом баллистики по судну в Одессе, есть жертвы

22:32

"Мяч на стороне России": лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

22:27

В России сделали срочное заявление о 30-дневном перемирии

22:09

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

22:03

Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

21:31

"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

21:26

Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

21:25

Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" РоссииВидео

21:22

Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять