Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

За выходные было сделано "много работы". Сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".

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Переговоры Трампа и Путина состоятся 18 марта / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп анонсировал разговор с Путиным о прекращении войны в Украине

Президент США раскрыл основные темы переговоров

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Белого дома во время разговора с журналистами на борту Air Force One, который выполнял рейс из Флориды в Вашингтон.

По его словам, за выходные было сделано "много работы", сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне", передает Reuters.

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"Мы увидим, будет ли у нас что-то объявить, возможно, до вторника. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", - сказал Трамп.

О чем будут говорить Трамп и Путин

Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе.

На вопрос о том, какие уступки рассматриваются в ходе переговоров о прекращении огня, Трамп ответил: "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях".

О каких именно территориях шла речь - о временно оккупированных российскими захватчиками украинских землях, или о контролируемых Силами обороны Украины районах Курской области - он не уточнил. При этом, очевидно, речь шла о Запорожской АЭС, которая была захвачена российскими оккупантами еще в 2022 году.

"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже много обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов", - добавил президент США.

Переговоры в Саудовской Аравии - главное / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

"План А: прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, второму этапу, который заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременным, учитывало потребности каждого и так далее", - сказал госсекретарь США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть хорошая возможность завершить войну. При этом сделать это можно быстро.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой по прекращению огня, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

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