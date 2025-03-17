Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

Анна Ярославская
17 марта 2025, 07:22
305
За выходные было сделано "много работы". Сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".
Трамп, Путин, война
Переговоры Трампа и Путина состоятся 18 марта / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп анонсировал разговор с Путиным о прекращении войны в Украине
  • Президент США раскрыл основные темы переговоров

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Белого дома во время разговора с журналистами на борту Air Force One, который выполнял рейс из Флориды в Вашингтон.

По его словам, за выходные было сделано "много работы", сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне", передает Reuters.

видео дня

"Мы увидим, будет ли у нас что-то объявить, возможно, до вторника. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", - сказал Трамп.

О чем будут говорить Трамп и Путин

Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе.

На вопрос о том, какие уступки рассматриваются в ходе переговоров о прекращении огня, Трамп ответил: "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях".

О каких именно территориях шла речь - о временно оккупированных российскими захватчиками украинских землях, или о контролируемых Силами обороны Украины районах Курской области - он не уточнил. При этом, очевидно, речь шла о Запорожской АЭС, которая была захвачена российскими оккупантами еще в 2022 году.

"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже много обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов", - добавил президент США.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии - главное / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

"План А: прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, второму этапу, который заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременным, учитывало потребности каждого и так далее", - сказал госсекретарь США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть хорошая возможность завершить войну. При этом сделать это можно быстро.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой по прекращению огня, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

08:43Война
Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

07:22Война
Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

06:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

Последние новости

08:43

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

08:26

На Запорожье оккупанты срывают наступление РФ, массово саботируя приказы - Атеш

08:04

"Соврал я": Павел Зибров раскрыл свою грандиозную ложь ради денег

07:22

Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

06:54

Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
06:11

Что на самом деле Путин считает первопричиной войнымнение

05:59

Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру S

04:33

Будет ли прекращение огня в Украине в 2025 году: названа неожиданная цель ТрампаВидео

Реклама
04:00

Проверьте свой мозг: найдите игральную кость с семью точками за 5 секунд

03:30

Вероятность раскола в Кремле: эксперт раскрыл сценарий и назвал главное условиеВидео

00:10

Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

16 марта, воскресенье
22:45

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

21:57

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:39

Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

21:19

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

20:54

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

20:44

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

19:55

"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

19:54

Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентовВидео

Реклама
19:51

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиныммнение

19:39

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:30

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:15

В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

19:05

Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

18:49

Тест на IQ: найдите спрятанную зефирку среди тюленей за 5 секунд

18:37

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

18:30

Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативыВидео

17:55

Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентомВидео

17:40

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

17:35

Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

17:23

Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

17:18

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

17:16

Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

17:09

"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

16:27

Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

15:55

Коля Серга получил новую важную должность - детали

15:53

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

15:32

У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориямВидео

15:24

Убийство Ганула в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

Реклама
15:01

"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

14:54

Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный моментВидео

14:53

Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машинеВидео

14:52

Сотни килограммов взрывчатки разносят укрепления: эксперт о целях нового Нептуна

13:58

Каковы общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

13:53

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

13:45

"Свои счеты с "бандеровцами": мрачный прогноз о "мертворожденной" идее перемирияВидео

13:44

Отказ Путина от перемирия: будут ли "страшные последствия" для России от ТрампаВидео

13:25

Будет ли перемирие и к чему готовятся украинцы: в The Times раскрыли детали

13:07

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять