"Обесточены потребители": РФ била БПЛА по энергообъектам в нескольких областях

Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.

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Потребители обесточены в результате ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

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В результате дроновой атаки РФ отключения электроэнергии в нескольких областях

В НЭК рассказали об ограничениях мощности для промышленности и бизнеса

В результате дроновой атаки РФ ночью на понедельник обесточены потребители в нескольких областях.

"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах. В результате повреждения оборудования на утро есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении НЭК Укрэнерго в Telegram.

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/ Главред

Системный оператор также отмечает, что из-за ощутимого похолодания по сравнению с концом прошлой недели, а также облачной погоды в большинстве регионов, что обусловливает низкую эффективность бытовых СЭС, возросло потребление электроэнергии. По его данным, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 3,1% выше, чем в это время предыдущего рабочего дня.

При этом НЭК отмечает, что ограничения мощности для промышленности и бизнеса применялись с 6:00 до 9:00 во всех регионах, но по состоянию на сейчас не применяются, хотя необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Укрэнерго призывает ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы - с 16:00 до 20:00.

/ t.me/Ukrenergo

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения. Причина отключений – последствия российских атак на энергообъекты.

Как сообщал Главред, ранее в Одесской и Днепропетровской областях отключали свет. Облэнерго были вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ.

Напомним, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях вводили экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.

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