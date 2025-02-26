В Украине ввели отключения света: в каких областях нет электроэнергии

Главное:
- В Одесской и Днепропетровской области действуют вынужденные отключения света
- Причина - повреждение энергообъектов из-за российских обстрелов
- Ремонтные работы продолжаются
В среду, 26 февраля, в Одесской и Днепропетровской областях действуют отключения света. Облэнерго вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ. Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.
Из-за повреждения инфраструктуры в регионах действуют сетевые ограничения. Ремонтные бригады работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении.
В то же время энергетики призывают граждан в пиковые часы (с 16:00 до 19:00) минимизировать использование мощных электроприборов.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в Украине уменьшилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем благодаря повышению температуры в отдельных регионах. Однако энергосистема еще восстанавливается после масштабных атак, поэтому экономное потребление остается критически важным.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в Укрэнерго.
Отключение света - новости Украины
Напомним, 17 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.
Также 18 февраля россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, вызвав масштабные отключения света, воды и тепла. Без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, в том числе 14 школ и 13 детских садов.
Как сообщал Главред, российская атака по Одессе вызвала пожары, повреждены админздание, автомойка, частный дом и проезжая часть. Без света по состоянию на 20 февраля находились 89 500 абонентов, а также повреждена тепломагистраль.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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