В Украине ввели отключения света: в каких областях нет электроэнергии

Временные отключения света ввели в двух областях, рассказали в Укрэнерго.

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В двух областях Украины ввели вынужденные отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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В Одесской и Днепропетровской области действуют вынужденные отключения света

Причина - повреждение энергообъектов из-за российских обстрелов

Ремонтные работы продолжаются

В среду, 26 февраля, в Одесской и Днепропетровской областях действуют отключения света. Облэнерго вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ. Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Из-за повреждения инфраструктуры в регионах действуют сетевые ограничения. Ремонтные бригады работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

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"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время энергетики призывают граждан в пиковые часы (с 16:00 до 19:00) минимизировать использование мощных электроприборов.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в Украине уменьшилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем благодаря повышению температуры в отдельных регионах. Однако энергосистема еще восстанавливается после масштабных атак, поэтому экономное потребление остается критически важным.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в Укрэнерго.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - новости Украины

Напомним, 17 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.

Также 18 февраля россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, вызвав масштабные отключения света, воды и тепла. Без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, в том числе 14 школ и 13 детских садов.

Как сообщал Главред, российская атака по Одессе вызвала пожары, повреждены админздание, автомойка, частный дом и проезжая часть. Без света по состоянию на 20 февраля находились 89 500 абонентов, а также повреждена тепломагистраль.

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