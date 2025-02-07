Аварийные отключения света ввели в 8 областях: где будут отключать электроэнергию

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с призывом потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений.

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Аварийные отключения света ввели в 8 областях/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

В 8 областях Украины были введены аварийные отключения света

Причиной стали удары РФ по объектам генерации и передачи электроэнергии

В восьми областях Украины в пятницу, 7 февраля, были введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что причиной стали последствия ударов страны-агрессора России по Украине ракетами и дронами.

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"Сегодня, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения. Причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", - отмечается в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" отметили, что в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)

Аварийные отключения будут отменены сразу, как только это будет позволять ситуация в энергосистеме.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период действия ограничений", - призвали украинцев в компании.

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Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в предыдущий раз отключения света вводились 6 февраля - электроэнергию выключали в восьми областях. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами "Укрэнерго" ввело аварийные отключения в части областей.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным: если будут более сильные морозы, могут снова начаться отключения электроэнергии, отметил директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

Также в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов, отметил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, уже в феврале, все выглядит так, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов.

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