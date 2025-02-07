Пришел мощный арктический антициклон: где в Украине будет холоднее всего

Вы узнаете:
- Как изменится погода в Украине
- В каких областях выпадет снег
- Где сегодня будет холоднее всего
На погоду в Украине влияет мощный антициклон, сформированный в арктическом воздухе. В связи с этим ожидается дальнейший рост уже и без того высокого атмосферного давления. Потому небо местами прояснится, а осадков не будет.
Только в Крыму возможен небольшой снег. Такой прогноз погоды озвучили синоптики Укргидрометцентра.
Погода на сегодня
Согласно прогнозу, практически по всей Украине в пятницу, 7 февраля, осадков не прогнозируется, только в Крыму будет падать небольшой снег. Температура ночью опустится до -3...-8 градусов.
На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На юго-востоке страны местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
Холоднее всего будет в восточных областях. Температура воздуха опустится до -8 градусов мороза ночью. На остальной территории столбики термометров опустятся до -6 градусов. В Житомирской области ожидается до -7 градусов.
Днем на востоке температура воздуха составит от -3 до -1, в центре - примерно от -1 до +1, на западе – от 0 до +3 градусов. Теплее всего будет в Одесской (от +1 до +3) и Закарпатской областях (от +3 до +5).
Погода в Киеве 7 февраля
Сегодня на территории Киева и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Есть вероятность образования гололедицы на дорогах.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по Киевской области ночью будет колебаться от -6 до -3 мороза, днем - от -2 до +2. В Киеве ночью до -5, а днем ожидается около 0 градусов.
Погода в Украине - прогнозы
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни ожидается сухая погода. Ожидается умеренный мороз - до -3...-9 градусов. Временами может быть порывистый ветер. В дальнейшем в Украине будет сухо и прохладно.
Как сообщал Главред, ранее Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.
Тем временем Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря. Она будет "трусить" страну еще несколько дней.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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