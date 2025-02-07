Пришел мощный арктический антициклон: где в Украине будет холоднее всего

Сегодня осадки не прогнозируется, только в Крыму будет падать небольшой снег, свидетельствует прогноз погоды.

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Погода в Украине будет морозной и без осадков / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится погода в Украине

В каких областях выпадет снег

Где сегодня будет холоднее всего

На погоду в Украине влияет мощный антициклон, сформированный в арктическом воздухе. В связи с этим ожидается дальнейший рост уже и без того высокого атмосферного давления. Потому небо местами прояснится, а осадков не будет.

Только в Крыму возможен небольшой снег. Такой прогноз погоды озвучили синоптики Укргидрометцентра.

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Погода на сегодня

Согласно прогнозу, практически по всей Украине в пятницу, 7 февраля, осадков не прогнозируется, только в Крыму будет падать небольшой снег. Температура ночью опустится до -3...-8 градусов.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На юго-востоке страны местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Холоднее всего будет в восточных областях. Температура воздуха опустится до -8 градусов мороза ночью. На остальной территории столбики термометров опустятся до -6 градусов. В Житомирской области ожидается до -7 градусов.

Днем на востоке температура воздуха составит от -3 до -1, в центре - примерно от -1 до +1, на западе – от 0 до +3 градусов. Теплее всего будет в Одесской (от +1 до +3) и Закарпатской областях (от +3 до +5).

Прогноз погоды на 7 февраля / .facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве 7 февраля

Сегодня на территории Киева и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Есть вероятность образования гололедицы на дорогах.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по Киевской области ночью будет колебаться от -6 до -3 мороза, днем ​​- от -2 до +2. В Киеве ночью до -5, а днем ожидается около 0 градусов.

Погода в Украине - прогнозы

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни ожидается сухая погода. Ожидается умеренный мороз - до -3...-9 градусов. Временами может быть порывистый ветер. В дальнейшем в Украине будет сухо и прохладно.

Как сообщал Главред, ранее Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

Тем временем Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря. Она будет "трусить" страну еще несколько дней.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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