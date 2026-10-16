Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

Кратко:
- С чем носить чиносы этой осенью
- Как стилизовать прямые брюки
Популярный украинский дизайнер Андре Тан говорит, что нельзя ходить в джинсах постоянно.
"Джинсы, это прекрасная вещь. Но если вы их носите на работу, на свидание, на все семейные праздники, то они становятся темы самыми "родственниками": "наглыми и неприятными", - шутит он.
Дизайнер предложил пять альтернатив джинсам, в которых "удобно жить, а не просто стоять".
Прямые брюки
Прямые брюки - не сильно широкие, не сильно узкие. С кроссовками и футболкой на день, и с красивым топом на вечер.
Юбки миди
Выбирайте ту, в которой можно ходить. Если в кофейню вы ходить русалкой, то ищите либо юбки с разрезом, либо другой крой", - говорит Тан.
Трикотажные брюки
Можно выбирать трикотажные брюки, но лишь те, которые держат форму.
Чиносы
Молочные, оливковые или темно-синие. Добавьте ремешок, рубашку, лоферы и стильный образ готов.
Широкие брюки из мягкой ткани
Проверяйте длину с той обувью, которую действительно носите каждый день. "Подметать улицы должны коммунальные службы, а не ваши красивые брюки", - добавляет Андре Тан.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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