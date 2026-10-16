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Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

Алена Кюпели
16 октября 2026, 06:24
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Андре Тан предлагает несколько альтернатив для тех, кому надоели джинсы.
Андре Тан назвал альтернативу джинсам
Андре Тан назвал альтернативу джинсам / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

  • С чем носить чиносы этой осенью
  • Как стилизовать прямые брюки

Популярный украинский дизайнер Андре Тан говорит, что нельзя ходить в джинсах постоянно.

"Джинсы, это прекрасная вещь. Но если вы их носите на работу, на свидание, на все семейные праздники, то они становятся темы самыми "родственниками": "наглыми и неприятными", - шутит он.

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Дизайнер предложил пять альтернатив джинсам, в которых "удобно жить, а не просто стоять".

Прямые брюки

Прямые брюки - не сильно широкие, не сильно узкие. С кроссовками и футболкой на день, и с красивым топом на вечер.

Что носить, если надоели джинсы
Что носить, если надоели джинсы / Фото Instagram/andre_tan_official

Юбки миди

Выбирайте ту, в которой можно ходить. Если в кофейню вы ходить русалкой, то ищите либо юбки с разрезом, либо другой крой", - говорит Тан.

Что носить, если надоели джинсы
Что носить, если надоели джинсы / Фото Instagram/andre_tan_official

Трикотажные брюки

Можно выбирать трикотажные брюки, но лишь те, которые держат форму.

Что носить, если надоели джинсы
Что носить, если надоели джинсы / Фото Instagram/andre_tan_official

Чиносы

Молочные, оливковые или темно-синие. Добавьте ремешок, рубашку, лоферы и стильный образ готов.

Что носить, если надоели джинсы
Что носить, если надоели джинсы / Фото Instagram/andre_tan_official

Широкие брюки из мягкой ткани

Проверяйте длину с той обувью, которую действительно носите каждый день. "Подметать улицы должны коммунальные службы, а не ваши красивые брюки", - добавляет Андре Тан.

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О персоне: Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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