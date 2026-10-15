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В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

Алексей Тесля
15 октября 2026, 23:53
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Как только позволят условия безопасности, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения.
Отключения света в Украине 11 октября
В Киеве и области перебои с электроснабжением / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Часть потребителей в Киеве и области осталась без электроснабжения
  • В Киеве произошло снижение давления воды в системе правобережной части

В результате очередной российской атаки на объект критически важной энергетической инфраструктуры вечером 15 октября часть потребителей в Киеве и Киевской области осталась без электроснабжения.

"В результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры - в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света", - сообщает Минэнерго.

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Как только позволят условия безопасности, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления света.

"Просим пользоваться только проверенными источниками и не распространять материалы, которые могут помочь врагу", - призвали в Минэнерго.

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/ Главред

Подробности последствий удара РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что произошло снижение давления воды в системе правобережной части столицы. В частности - в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.

Отмечается, что специалисты переключают питание на водопроводных станциях.

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

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Об источнике: Министерство энергетики

Министерство энергетики Украины обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах; формирование и реализацию государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в сфере электроэнергетики; формирование государственно

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