Большинство россиян поддерживает войну РФ в Украине - ISW

Большинство населения страны-агрессора РФ поддерживает войну против Украины. Об этом свидетельствует российский государственный опрос. Однако аналитики Института изучения войны ставят под сомнение эти результаты.

Как говорится в отчетеISW, согласно данным опроса подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% опрошенных россиян поддерживают войну против Украины, а 65% считают, что боевые действия "идут хорошо" для России.

Директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что общественность стремится к скорейшему завершению конфликта и поддерживает меры, которые будут способствовать этому. В то же время он признал наличие разочарования среди населения из-за военных неудач, в частности, из-за украинских вторжений в Курскую область, медленного продвижения российских войск по территории Украины и экономических трудностей.

"Однако выводы ВЦИОМ, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и могут завышать реальный уровень поддержки войны среди населения. Эти результаты опубликованы на фоне роста потерь, противоречий в российском командовании и значительной экономической нагрузки на российскую экономику из-за войны", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, согласно исследованию КРОС, в 2024 году у россиян появились новые источники тревоги. Основные причины беспокойства населения страны-агрессора РФ - боевые действия в приграничных с Украиной регионах, блокировка YouTube и проблемы нелегальной миграции.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, почему россияне верят Путину.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.