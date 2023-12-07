"Это признак недоразвитости": Тука объяснил, почему россияне верят Путину

Политика, которую проводит Путин, возникла не на пустом месте – он просто "посеял зерно в благодатную почву".

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Тука объяснил, почему россияне верят Путину/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Российский диктатор Владимир Путин лишь усилил ту идеологию, которая уже господствовала в российском обществе. Та политика, которую он распространял, возникла не на пустом месте.

Россияне еще с первого дня получения Украиной независимости не признавали этого. Об этом сказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Политика, которую проводит Путин, возникла не на пустом месте. Я начал активно полемизировать с россиянами еще с первого дня получения Украиной независимости. Уже тогда я неоднократно сталкивался с пренебрежительным отношением к украинцам и Украине – мол, "какие вы там незалежные", "вам ваша незалежность с неба упала" и всё в таком духе. И это было свойственно не каким-то там российским нацистам или фашистам – это была точка зрения большого количества жителей России. Именно на таких дрожжах успешно сошло то, что посеял Путин, понакидал зернышки в это дерьмо", – отметил Тука.

Он подчеркнул, что такую идеологию, которая царит сейчас среди россиян, искоренять придется не одно поколение.

"Главный жупел, который веками воспитывался в российском обществе – это, во-первых, "раболепие", а, во-вторых, вера в свое величие. Часто, когда начинались дискуссии о "великой России", я задавал один простой вопрос – в чем заключается ваше величие. В 95% ответ был один и тот же: "Мы самая большая страна в мире". Мне кажется, что в XXI веке давать такие ответы – это признак недоразвитости. Но они такие", – сказал Тука.

Тука отметил, что не может прогнозировать, удастся ли в дальнейшем перевоспитать россиян. Но, по его словам, он бы точно не хотел заниматься их перевоспитанием. Это должны делать сами россияне.

"Но я не верю в успех этого дела. В свое время я верил в то, что с политикой Ельцина в России появляются признаки цивилизованного общества, там начинаются процессы демократизации, в обществе и СМИ начинают господствовать разные точки зрения. Но всё это очень быстро лопнуло, как мыльный пузырь. Российское общество веками такое было, есть и, мне кажется, будет до тех пор, пока Россия не развалится на составные части", – подытожил Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Возможность распада России

Ранее бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун оценил сценарий распада РФ. Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ в определенный момент могут покинуть состав страны-агрессора Российской Федерации, считает Виктор Ягун.

Напомним, ранее бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отмечал, что регионы-доноры хотят "отсоединиться" от РФ. По его словам, Россия может развалиться по экономическим причинам. Ряд крупных богатых регионов не хочет оставаться дойными коровами для Москвы.

Также раньше Тука сказал, Чего боятся Европа и США. В Европе и США до сих пор боятся распада страны-агрессора России. Но западные политики должны смотреть на эту ситуацию с другой стороны и понимать, что этот процесс неизбежен. Нужно думать не о том, как сохранить Россию, а о том, как сохранить контроль над неизбежным распадом России, отметил он.

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