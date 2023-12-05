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"Процесс распада РФ неизбежен": Тука сказал, чего боятся Европа и США

Алёна Воронина
5 декабря 2023, 02:25
Надо думать не о том, как сохранить Россию, а о том, как сохранить контроль над неизбежным распадом РФ, подчеркнул Тука.
Георгий Тука, Владимир Путин
Тука сказал, чего боятся Европа и США/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

В Европе и США до сих пор боятся распада страны-агрессора России. Но западные политики должны смотреть на эту ситуацию с другой стороны и понимать, что этот процесс неизбежен.

Нужно думать не о том, как сохранить Россию, а о том, как сохранить контроль над неизбежным распадом России. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.

"К сожалению, до сих пор не только в Европе, но и в США (имею в виду не население, а людей, принимающих политические решения) боятся распада России. Я лично трачу много усилий для того, чтобы убеждать их в том, что на процесс распада России нужно смотреть не со страхом – следует воспринимать его как неизбежный", – отметил Тука.

Он рассказал, что пытался донести эту мысль до западных политиков и объяснить, почему они не должны бояться распада России.

"Впервые я этот прием применил, общаясь с атташе Австрии в Украине и с одним британским генералом, когда я еще работал в ведомстве. Я видел, что они были напуганы этим. Пусть они боятся неконтролируемого распространения ядерного оружия и другого оружия массового поражения, я всё это понимаю и разделяю эти опасения. Но вспомните позицию США в начале 90-х, когда Россия трещала по швам", – рассказал Тука.

Он отметил, что тогда из США трижды в сутки прилетали самолеты Министерства обороны США с наличными деньгами, два садились в Москве, один – в Санкт-Петербурге.

"Россияне не хотят помнить о "ножках Буша", которые фактически эту проклятую орду спасли от голодной смерти – им жрать было нечего, они умирали. А американцы тогда, именно опасаясь неконтролируемого распада России и начала гражданской войны там, приложили огромные усилия, чтобы сохранить Россию как единое государство. Именно потому что они боялись", – отметил экс-глава Луганской ВГА.

Тука сказал, что он предложил западным политикам посмотреть на этот процесс с другой стороны – воспринимать распад как неизбежный, нравится им это или нет. Он подчеркнул, что нужно думать не о том, как сохранить РФ, а о том, как сохранить контроль над неизбежным распадом России.

"В профессиональных военных и тех военных, которые имеют опыт в разработке стратегических задач и планировок, в глазах мгновенно что-то менялось. У меня создавалось впечатление, что они до того никогда не думали над этим вопросом именно таким образом. Понемногу боязнь перед распадом России на Западе уменьшается. Но пока желание уничтожить эту проклятую полудохлую империю там не превалирует. Там преобладают опасения. Но процесс продолжается. Возможно, это прозвучит цинично, но благодаря тем жертвам, которые сейчас приносит наш народ, процесс понимания неизбежности распада России набирает всё большие обороты и приобретает всё большую популярность в политической среде коллективного Запада", – подытожил Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Возможность распада России

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил шансы на развал России. Он отметил, что Ичкерия себя осознает государством. Около 20 народов и народностей в РФ уже это понимают.

Также ранее бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун оценил сценарий распада РФ. Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ в определенный момент могут покинуть состав страны-агрессора Российской Федерации, считает Виктор Ягун.

Напомним, ранее бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отмечал, что регионы-доноры хотят "отсоединиться" от РФ. По его словам, Россия может развалиться по экономическим причинам. Ряд крупных богатых регионов не хочет оставаться дойными коровами для Москвы.

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