РФ может готовиться к более серьезным конфликтам за пределами Украины – Снегирев

Кремль может попытаться реализовать сценарий так называемого Сувалкского коридора, а также будет поддерживать конфликты в еще нескольких точках мира.

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РФ может готовиться к более серьезным конфликтам за пределами Украины/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия может пытаться проводить эскалацию в нескольких точках за пределами Украины.

В частности, российские оккупанты могут попытаться реализовать сценарий так называемого Сувалкского коридора, чтобы соединить Беларусь с Калининградской областью России. Такое мнение высказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

"Россия будет пытаться проводить эскалацию в нескольких точках. Не исключена реализация сценария так называемого Сувалкского коридора, то есть вторжения с территории Беларусь через прибалтийские страны, чтобы соединить Беларусь с Калининградской областью", – сказал Снегирев. видео дня

Он отмечает, что этот сценарий рассматривается как потенциально возможный даже странами НАТО, и его воспринимают серьезно.

"Так же РФ будет пытаться дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и усиливать группировки в Сирии, Ливии и, соответственно, на африканском континенте", – спрогнозировал эксперт.

Он отметил, что заявление заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова о подготовке РФ к войне с НАТО – это, в первую очередь, элемент военно-политического шантажа с целью уменьшения давления экономических санкций.

"Именно этого они и добиваются, потому что несмотря на все оптимистичные заявления российского руководства, санкции для РФ очень болезненны. Хотя они, конечно, не имеют того влияния, которого бы хотела Украина", – сказал Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ранее экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины. Российские оккупанты уже не мечтают ни о каких крупных прорывах на фронте. На захват крупных городов им понадобилось бы очень много сил и ресурсов.

Также Тука отмечал, что Путина могут "сдать" под трибунал новые власти РФ после изменений в России. Если в РФ сменится власть либо в случае переворота, либо из-за процессов дезинтеграции, то новое руководство может отдать Путина в Международный суд для своей выгоды.

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