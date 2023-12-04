Блокада границ Украины грозит недофинансированием армии: в ВРУ назвали неутешительные цифры

Украина в ноябре недополучила в свой бюджет 9,2 млрд грн из-за блокирования украинской границы.

https://glavred.info/ukraine/blokada-granic-ukrainy-grozit-nedofinansirovaniem-armii-v-vru-nazvali-neuteshitelnye-cifry-10522018.html Ссылка скопирована

Блокада границ Украины грозит недофинансированием армии, говорит Гетманцев/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха, Ян Добронов, Мининфраструктуры

Украина из-за блокады ее границ в соседних государствах недополучает крупные суммы средств в госбюджет, что ставит под угрозу достаточное финансирование украинской армии. Так, за ноябрь наше государство из-за этой ситуации недополучило 9,2 млрд грн для госбюджета.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в эфире телеканала "Рада". Он отметил, что такие недружественные действия польских и словацких перевозчиков напрямую угрожают обороноспособности Украины.

Гетманцев рассказал, что поступления от налоговой превышают план, но не могут перекрыть потери от таможни.

видео дня

"С одной стороны, мы имеем уже традиционное перевыполнение бюджета со стороны Государственной налоговой службы (на 700 млн грн в ноябре, 15,5 млрд грн с начала года)... С другой стороны, у нас есть результаты по таможне, они, к сожалению, неутешительны. Это минус 9,2 млрд грн за ноябрь, минус 19% к плану", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что причиной недополучения таких средств в госбюджет является именно блокировка границы, к которой прибегли поляки и словаки.

"Вот это – реальное стоимостное, денежное измерение этого недружественного поведения – я не хочу говорить слово "диверсия", которую совершают некоторые граждане дружественных нам стран по отношению к нашему бизнесу. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет. А всё, что поступает в бюджет как налоги, идет на безопасность, оборону, армию, и ни копейки не идет на другие программы. Это прямое недофинансирование нашей армии вследствие таких недружественных действий", – заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он отметил, что до начала блокады, в октябре, таможня показывала перевыполнение плана платежей в госбюджет. Если бы не блокирование границы, то в ноябре Украина могла бы рассчитывать на такое же перевыполнение плана. Однако это не стало возможным именно из-за действий соседей Украины.

Также Гетманцев отметил, что это очень серьезная проблема и очень болезненный удар с той стороны, с которой мы не ожидали.

Польская пограничная блокада

6 ноября польские перевозчики начали забастовку, который привел к блокированию границы с Украиной. На трех пограничных пунктах со стороны Польши возникли серьезные трудности в движении грузовиков из-за акций протеста польских перевозчиков.

27 ноября Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по решению блокады на границах, которая на тот момент продолжалась уже третью неделю. Министр инфраструктуры Польши просил учесть требования польских протестующих, среди которых, в частности, отмена электронной очереди для грузовиков.

Позже стало известно, что соглашение между Украиной и ЕС на грани срыва. 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о поддержке требований польских перевозчиков, которые организовали блокаду границы с Украиной. Он выступил за восстановление разрешительной системы для украинских перевозчиков, которая была отменена в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной в июле 2022 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.