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Было примерно 5 взрывов: детали удара беспилотников по нефтебазе в Луганске

Юрий Берендий
4 декабря 2023, 11:06
Целью атаки стала нефтебаза на территории временно оккупированного Россией Луганска. Попытки российских оккупантов сбить беспилотники оказались неудачными.
Было примерно 5 взрывов: детали удара беспилотников по нефтебазе в Луганске
Детали удара беспилотниками по Луганску / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В ночь на 4 декабря во временно оккупированном Луганске произошла атака на нефтебазу, которая привела к возгоранию одного из резервуаров и возникновению мощного пожара. Эту информацию распространяют российские Telegram-каналы, которые утверждают, что атаку совершили дроны-камикадзе, но при этом якобы нет сообщений о пострадавших.

Традиционно вину за этот инцидент возложили на Вооруженные Силы Украины. По информации пропагандистов, дроны поразили объект по меньшей мере дважды.

В комментариях под соответствующими постами в соцсетях местные жители сообщили, что "вспыхнуло вблизи АЗС на улице Лутугинской, перед железнодорожным переездом".

видео дня

Смотрите видео о мощном "хлопке" в Луганске:

Согласно данным Google-карт, именно на той территории расположена нефтебаза. Как указывает LIGA.net, жители Луганска в ходе обсуждений в соответствующих чатах утверждали, что в период между 22:15 и 23:30 слышали примерно пять взрывов.

Также в то время появились аудиозаписи, на которых слышны выстрелы и автоматные очереди, вероятно, была попытка оккупантов сбить беспилотники.

"Бавовна" в Луганске

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Луганске 8 ноября погиб бывший руководитель "Народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат Народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко.

17 октября стало известно о первом применении американских ракет ATACMS. По данным BBC, целью ударов стали аэродромы во временно оккупированном Луганске и Бердянске.

В результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины с помощью ракет ATACMS по аэродромам, находящимся под контролем российских оккупантов в захваченном Бердянске и Луганске, было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 и два вертолета Ми-8. Кроме того, 15 вертолетов (8 Ка-52 и 7 ми-8) получили повреждения.

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