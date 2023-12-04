Позиции переходят из рук в руки: враг начал наступление с 2 направлений - офицер ВСУ

По словам офицера Вооруженных сил Украины, некоторые позиции на Бахмутском направлении в течение дня могут переходить из рук в руки несколько раз.

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Офицер ВСУ раскрыл детали об обстановке на Бахмутском направлении / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Генштаб ВСУ

Десантные подразделения россиян на Бахмутском направлении получили подкрепление и продолжают попытки наступления на северном и южном флангах города Бахмут. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Эспрессо.

"Бахмутское направление остается горячим. За минувшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Враг постоянно применяет артиллерию, также очень активно использует управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, это фугасные 250 км.",- отметил прессофицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

По его словам, враг пытается проводить штурмы небольшими группами, поскольку погода нестабильна и преимущественно дождливая, что ограничивает возможность использования тяжелой техники для поддержки. Он добавил, что ситуация на Бахмутском направлении очень динамичная.

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"Враг получил пополнение, причем в десантных подразделениях. Российские войска ведут очень активные действия на южном и северном флангах. Позиции в течение дня могут переходить из рук в руки несколько раз. На некоторых участках противник имеет успехи, на некоторых мы продолжаем свои штурмовые действия, контратакуя захватчика", - резюмировал Олег Калашников.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в районе Бахмута в ноябре оккупационная российская армия понесла потери в 8700 человек. В окрестностях Бахмута враги продолжают использовать тактику "мясных" штурмов.

Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, в данный момент российские оккупанты под Бахмутом пытаются сковать подразделения Вооруженных сил Украины с целью недопущения их переброски на Авдеевское направление.

В то же время, в ВСУ отметили, что на Бахмутском направлении фронт остается динамичным, поэтому разговоры о любых успехах российских оккупантов неуместны.

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